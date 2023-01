TONI PETREA TRAGE PRIMELE CONCLUZII DUPĂ CE A PRELUAT CHINDIA

21 septembrie 2022. Cu doar trei puncte strânse în zece meciuri, din trei remize, codașă în Superligă și cu perspective sumbre, încă departe de casă la mai bine de trei ani de la promovare, Chindia Târgoviște schimbă antrenorul. Locul lui Adrian Mihalcea – tip modest, dornic să învețe, apropiat de jucători – e luat de Toni Petrea (47 ani), liber de contract de două luni. Debutul său pe banca Târgoviștei e fulminant: victorie cu CSA Steaua București, în Cupă, 2-1, scor repetat în campionat, cu Rapid. A urmat un șir de alte șapte jocuri oficiale în Superligă fără înfrângere, apoi o serie mai puțin fericită în decembrie, când, e drept, Chindia a luat la rând candidatele la titlu. Per ansamblu, nu-i rău deloc cu Petrea: locul 12 după 21 de etape, 21 de puncte, fix deasupra locurilor care duc la baraj, adică unde și-ar dori Chindia să fie la final de campionat.

Antrenorul Chindiei Târgoviște a acordat un amplu interviu site-ului oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal în care vorbește despre perioada petrecută până acum pe banca prim-divizionarei dâmbovițene.

Domnule Petrea, cum ați găsit-o pe Chindia, cum ați simțit atmosfera în vestiar?

Am venit într-un moment dificil, echipa nu avea nicio victorie. Jucătorii erau cu moralul la pământ, își pierduseră încrederea. Trebuie să fim realiști, modești, să ne vedem de treabă și să ne realizăm obiectivul, menținerea în Superligă. Să ne pregătim conștiincios, să fim concentrați la ceea ce avem de făcut și totul va fi bine.

După o perioadă bună, chiar foarte bună, a venit finalul de an cu trei înfrângeri la rând, 0-2 cu CFR, 0-2 cu FCSB și 0-3 cu Universitatea Craiova. Clasamentul s-a strâns în partea sa inferioară …

Sunt câteva echipe despărțite de două-trei puncte. Mai sunt nouă meciuri din sezonul regulat, plus înjumătățirea. Ne vom lupta pentru fiecare punct. Chiar dacă am pierdut în aceste trei jocuri, cred că am arătat că putem să jucăm fotbal. E îngijorător faptul că am primit șapte goluri și nu am marcat niciunul.

Cât de mult contează faptul că până la debutul play-out-ului echipa va fi în sfârșit acasă, pe stadionul din Târgoviște?

Va fi un mare avantaj pentru noi să putem evolua acasă, după o perioadă atât de lungă de timp. Să vedem când se va putea juca, gazonul e excelent, va arăta frumos, sper cât mai curând să revenim pe stadionul unde echipa a jucat atâtea decenii. Suporterii au venit după noi peste tot, sunt sigur că la Târgoviște vor umple tribunele. Apreciez mult suporterii Chindiei, cu sprijinul lor jucătorii noștri vor avea mai multă încredere.

Vor fi transferuri în pauza de iarnă?

Îmi doresc, dar nu poți să găsești foarte mulți jucători. Avem nevoie de întărirea lotului, însă vom vedea dacă se va materializa ceva din ce am discutat. Momentan, nu e nimic stabilit. Sunt două săptămâni de pauză, apoi reunirea, și mai apoi, în jur de 20 ianuarie, primul meci oficial din 2023, cu FC Argeș.

Care e modelul dumneavoastră de antrenor?

Jurgen Klopp e modelul meu. Am câteva echipe pe care le urmăresc cu atenție suplimentară, câte una din fiecare campionat puternic, Liverpool, Real Madrid, Juventus, Marseille. Pe Klopp îl apreciez mult, a făcut performanță, este incredibil ce a reușit. Ce trăiri are pe marginea terenului, e ceva fantastic!

Cu cine ați ținut la Mondialul din Qatar?

Nu am avut favorite la Campionatul Mondial. Eu țin cu țara mea, cu România. Trebuie să fim optimiști, să sperăm că vom fi prezenți la următoarele turnee finale. Dacă suntem negativiști și aruncăm cu noroi în stânga și în dreapta, nu rezolvăm nimic. Cu încredere și cu unitate de grup, cred că naționala noastră ne va putea face din nou fericiți.