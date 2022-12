TONI PETREA ȘI-A LĂUDAT JUCĂTORII DUPĂ RESTANȚA CU U CRAIOVA

Antrenorul Chindiei Târgoviște, Toni Petrea, se declară mulțumit de punctul scos de elevii săi și laudă faptul că aceștia au insistat până în finalul partidei.

„Un meci disputat, un meci frumos zic eu. În prima parte pot spune că am avut inițiativa. I-am dat posibilitatea lui Nistor să paseze pe zonă liberă și am primit un gol frumos. Am încercat să împingem jocul în repriza a doua. Probabil s-a văzut pauza asta, fără jocuri, au avut aproape o săptămână de pauză jucătorii, ne-a afectat ritmul. Mă bucur că au crezut până la final. De la antrenamente încerc să le imprim asta, dorința de a marca, de a nu ceda nicio minge.

Am avut discuții cu ei, cu grupul, chiar și individuale, le-am explicat situația, mai devreme sau mai târziu își primeau banii, dar lucrurile deja s-au rezolvat. Dacă nu s-ar fi antrenat mai rău își făceau lor.

Eu cred că sunt antrenori foarte buni care acum nu activează. Sunt mulți cu licența PRO, dar sunt puține echipe. Consider și am colegi pe care îi apreciez foarte mult și momentan nu au echipe.

Trebuie să câștigăm toate meciurile să putem spera la play-off. Nu vreau să mă gândesc foarte departe, trebuie să o luăm pas cu pas. Obiectivul meu, stabilit, a fost clar, evitarea retrogradării. Am văzut multe surprize la Cupa Mondială, la nivelul cel mai înalt. Nu am avut să le urmăresc pe toate, că am avut și antrenamente”, a spus Toni Petrea, după meci.