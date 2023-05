TONI PETREA PLEACĂ DE LA CHINDIA

Toni Petrea (48 de ani) nu va mai continua pe banca Chindiei, după ce echipa a retrogradat în Liga 2.

După Chindia – FC Voluntari 2-2, FC Argeș – Petrolul 3-0 și UTA – FCU Craiova 1-1:

Chindia a retrogradat direct, alături de CS Mioveni;

Barajele pentru menținere/promovare: UTA – Gloria Buzău și FC Argeș – Dinamo/Oțelul;

Antrenorului îi expiră contractul și, din informațiile Gazetei Sporturilor, acesta nu va continua în Târgoviște. Fostul tehnician de la FCSB i-a anunțat pe cei de la Chindia că nu va rămâne și în sezonul viitor, având în vedere că obiectivul era salvarea de la retrogradare și nu l-a îndeplinit.

Toni Petrea a fost prezentat la Chindia pe 21 septembrie 2022. A stat 33 de partide pe banca târgoviștenilor.

În plus, Chindia ar urma să treacă prin schimbări masive. Astfel, mai mulți jucători sunt la final de contract, iar până acum nu li s-a propus prelungirea înțelegerilor. Printre ei se află A. Șerban, S. Buș, Ad. Ioniță, Gruba, Căpușă, C. Dinu, Celea, Popadiuc, Cooper și Denis Dumitrașcu. Portarul Căbuz va marge la CFR Cluj, iar Neguț la Hermannstadt. Șefii clubului din Târgoviște au început deja să caute un nou antrenor. Iar sursele GSP.ro dezvăluie că s-au purtat discuții cu Ilie Poenaru, cel care ar urma să conducă echipa în Liga 2.

Antrenorul de la 46 de ani e liber din noiembrie, când a plecat de la UTA Arad. Acesta a mai antrenat la Dinamo U19, Academica Clinceni și Gaz Metan.

„Cum putem fi? Supărați, dezamăgiți. Din păcate, nu am reușit mai mult. Am făcut cadou două goluri și apoi alte oportunități. În repriza a doua am jucat mai bine, am înscris de două ori, însă nu am avut puțină șansă pe final să mai înscriem o dată.

Când am preluat echipa, era pe ultimul loc, cu 3 puncte, nu mulți ne dădeau șanse. Dar jocul nostru și rezultatele de după venirea mea au fost destul de bune și echipa a crescut în joc și a urcat și în clasament.

Dar în acest play-out am avut și probleme, în special din cauza accidentărilor numeroase. La fiecare joc, am avut cel puțin câte un accidentat. L-am băgat pe Neguț în repriza a doua, deși nu e total refăcut, a insistat și apreciez asta. Prea multe nu am ce să le reproșez jucătorilor, au făcut cât au putut. Dar sunt momente în viața unei echipe pe care noi nu le-am valorificat.

Bineînțeles că au contat și probleme financiare, și cele cu stadionul, dar e tardiv să mai vorbesc acum. Când am venit, echipa avea șanse minime să se salveze. Puteam să dau și eu bir cu fugiții cu câteva etape înainte, dar nu am făcut-o, în ciuda problemelor.

Am avut și susținerea băieților, am încercat, dar nu s-a putut. Eu îmi termin contractul la finalul acestui sezon. Asta este, probabil că cei care hotărăsc destinele echipei trebuie să se gândească mai bine la o strategie de viitor”, a declarat Toni Petrea.