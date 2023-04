TONI PETREA, NEIERTĂTOR: „CINE NU REZISTĂ, NU ARE CE CĂUTA AICI”

Chindia Târgoviște a pierdut meciul din deplasare cu FC Argeș, scor 0-1, în etapa a patra a play-out-ului SuperLigii. La finalul meciului cu FC Argeș, Toni Petrea (48 de ani), antrenorul celor de la Chindia, a tras concluziile. Acesta a spus unde s-a făcut diferența dintre cele două echipe.

”Suferim că înscriem puțin. Acest gol din fază fixă a fost decisiv. Am încercat cu doi, trei atacanți, dar nu am reușit. Ne îngreunăm situația. Nu avem altceva de făcut decât să strângem rândurile.

Am încercat să păstrez o atmosferă bună, fără să facem calcule, socoteli. E fotbal, e sport, trebuie să ne comportăm ca atare. Cine nu rezistă presiunii, nu are ce căuta în fenomen. Trebuie să ne revenim. Azi atât am putut. Ne-am îndepăratt un pic de plutonul fruntaș. Cred că orice echipă din play-out crede că se va salva. În meciul trecut am deschis scorul, nu am ținut de rezultat și am pierdut.

Suporterii au fost alături de noi, le mulțumesc că au stat în ploaie și au încurajat echipa. Trebuie să fim mai pragmatici. Suntem într-un moment deloc bun, dar trebuie să refac jucătorii din punct de vedere fizic și mental”, a spus Toni Petrea, la finalul meciului cu FC Argeș.

În urma rezultatului din această rundă, FC Argeș a acumulat 17 puncte în play-out, unde se află pe poziția a noua, în timp ce Chindia ocupă locul șapte, cu 19 puncte.