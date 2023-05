TONI PETREA, MULȚUMIT DE JOCUL CHINDIEI LA CRAIOVA

Anton Petrea, antrenorul Chindiei, a vorbit după meci și a evidențiat faptul că echipa sa s-a descurcat bine, însă accidentarea lui Perianu pe final a pus câteva probleme stilului de joc al formației.

„Sunt lucruri care pot destabiliza orice apărare. Cred că ne-am comportat bine în prima repriză, nu cred că au avut vreo ocazie, doar la faza lui Baeten. Din păcate, am studiat-o degeaba la antrenamente. Ne-am descurcat destul de bine, dar a apărut și acea accidentare a lui Perianu. Sper să fie ok, pentru că și așa suntem puțini. Și în zece oameni am avut câteva ocazii. Nu am avut luciditate și concentrare. Dacă nu reușești să marchezi, e greu să pleci cu puncte.

Nu știm, sperăm să ajungem acasă și să ne refacem cât mai repede, să vedem care e situația. Preocuparea mea principală e să refacem jucătorii. Timpul nu e de partea noastră. Sper ca staff-ul medical să mă ajute și să îi refacă pe câțiva dintre ei. Nu neapărat că se schimbă norocul. Nu poți să nu speri până la final. Noi am primit gol după un aut. Căbuz e un portar care se pregătește foarte bine, e și inspirația lui. Mă bucur că a apărat penalty-ul, a dat încredere echipei.

Nu am mai văzut să intre un membru din staff-ul echipei în teren să îi arate arbitrului unde a fost faultul. A fost un moment de uluială și amuzant pentru mine. Nu avem ce să pregătim. Știm programul, știm adversarii. Sunt deasupra noastră, se luptă pentru locuri de baraj, dar nu vrem să ne facem planul de acum. Vom vedea după aceste trei jocuri unde suntem și ce vom face în continuare.

Nu știu dacă jucătorii sunt bulversați, dar preocuparea lor principală ar trebui să fie la joc. Că se ia o decizie care te dezavantajează ar trebui să te ambiționeze. Se greșește, vreau să cred că nu sunt intenționate. Sistemul VAR ar trebui să ajute, nu să încurce mai mult”, a spus Toni Petrea, după meci.