TONI PETREA, IRONIC ȘI NERVOS PE ARBITRAJ

Chindiei Târgoviște și FC Botoșani au remizat, scor 2-2. Toni Petrea (47 de ani), antrenorul clubului dâmbovițean, crede că ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri. În minutul 81, Daniel Popa a cerut penalty după un contact cu portarul Eduard Pap, dar „centralul” Andrei Chivulete nu a fluierat și nici nu a fost atenționat din camera VAR să revină asupra deciziei. Toni Petrea a comentat ironic decizia.

„Am suferit puțin astăzi. I-am permis adversarului să aibă posesia, să vină cu multe lovituri libere la marginea careului nostru. Băieții au dovedit că au caracter. Îi felicit pentru asta! Le mulțumesc și suporterilor că au venit aici alături de noi. Sper să fie în continuare.

Nu vreau să comentez arbitrajul. În timpul meciului mai am trăiri. Am luat un cartonaș galben, dar întrebați-l pe domnul arbitru de rezervă de ce. Știți că nu vreau să comentez asta. E un sport de contact fotbalul, se mai întâmplă să te lovești, să îți mai dea sângele.

Eu după margine cred că trebuia acordat penalty, a fost împiedicat, chiar dacă nu a căazut. Nu știu ce au văzut cei de la VAR. Înseamnă că a bătut vântul… Dar nici nu am revăzut faza, chiar nu știu. Important este că am revenit și am egalat în final.

Sunt tensionat și eu, dacă nu aș fi și nu aș avea emoțiile meciului, nu ar fi bine. Poate ar trebui să fiu și eu mai calm în anumite momente. Cred că VAR-ul ajută jocul, dar au fost multe erori chiar și cu el”, a spus Toni Petrea la Orange Sport.