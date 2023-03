TONI PETREA IA VINA ASUPRA SA DUPĂ EȘECUL DIN GIULEȘTI

Toni Petrea a dezvăluit ce își reproșează, după primul eșec suferit pe banca celor de la Chindia Târgoviște în anul 2023, scor 0-2 pe Giulești, cu Rapid.

Tehnicianul dâmbovițenilor susține că Modestas Vorobjovas a cedat mult prea ușor în finalul primei reprize și consideră că decizia corectă ar fi fost să nu efectueze acea modificare tocmai înaintea pauzei.

Petrea este de acord, în schimb, cu eliminarea lui Tiberiu Căpușă, despre care spune că a înclinat balanța total în favoarea celor de la Rapid.

„O partidă frumoasă pentru spectatori. Echilibrată în prima parte, zic eu. A venit acel moment psihologic al jocului, cu acea eliminare, după două cartonașe galbene. Asta și-a spus cuvântul în economia jocului. În repriza a doua, normal, au pus presiune pe noi. Am primit două goluri, nu vreau să le comentez.

Chiar și așa, am făcut o partidă bună, dar nu am avut inspirație la finalizare. Din păcate, nu am reușit mai mult, deși ne doream. Multe nu am să le reproșez băieților. Au făcut un joc bun, dar anumite momente nu au fost tratate așa cum trebuie. Îngrijorător este faptul că jucăm peste 3 zile cu altă echipă angrenată pentru play-off și avem probleme de lot.

Până la urmă, cred că eliminarea lui Căpușă a fost una corectă. Refuz să cred acest lucru (n.r. că ar fi fost premeditată eliminarea). Astăzi am făcut un joc bun și cred că dacă nu aveam un om eliminat, nu pierdeam în seara asta.

Nu vreau să zic că e din cauza lui (n.r. – Căpușă). La fiecare joc trebuie să câștigi câte ceva, fie că pierzi sau câștigi. Dacă nu învățăm, nu avem cum să progresăm. (n.r. – schimbarea lui Vorobjovas) E ceva de domeniul SF, mai erau trei minute, mi-a zis că nu mai poate. Cred că a cedat un pic cam ușor. Nu trebuia să fac schimbare în minutul ăla. Nu avem timp să ne culcăm bine că ne și pregătim pentru meciul următor. Să vedem pe cine putem recupera”, a spus Toni Petrea.