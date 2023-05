TONI PETREA, DEZNĂDĂJDUIT DUPĂ UN NOU EȘEC AL CHINDIEI: „NU ARĂTĂM CA O ECHIPĂ DE PRIMA LIGĂ”

Chindia a fost învinsă cu 0-2 de ”U” Cluj, rezultat din cauza căruia poate ajunge pe loc direct retrogradabil la finalul rundei, ceea ce se va întâmpla dacă FC Argeș câștigă meciul cu U Craiova 1948. La finalul jocului cu ”U” Cluj, Toni Petrea a tras o concluzie dură: Chindia nu arată a echipă care să merite să rămână în prima ligă.

”Am avut ocazii, dar nu am reușit să le fructificăm. Eu am convingerea că retrogradarea și menținerea se vor decide pe teren, nu în funcție de simpatii.

Noi avem probleme, nu prea arătăm că merităm să continuăm în prima ligă. Mai avem un joc, să vedem ce reușim să facem.

Ne-am fi dorit să fie gata de mai mult timp stadionul. Acum, concentrarea noastră trebuie să fie 100% la ultimul joc, care va fi foarte greu”, a declarat Toni Petrea.

Golgheterul Chindiei, Daniel Popa, a spus că pentru el o eventuală retrogradare ar reprezenta o „dramă” fotbalistică, deoarece el este foarte atașat emoțional de echipa din Târgoviște, cea care l-a lansat practic în fotbalul mare. Totuși, spre deosebire de antrenorul său, atacantul s-a arătat destul de încrezător în legătură cu șansele de salvare, înaintea ultimului meci din acest play-out.

De aici am plecat în fotbalul mare, ar fi un regret foarte mare pentru mine să retrogradez cu această echipă. Am avut foarte multe meciuri la mâna noastră, am avut două meciuri în care am condus la pauză și am luat bătaie pe final. La următorul meci trebuie să avem altă atitudine. Sper din tot sufletul să nu fie ultimul meci din Liga 1. Îmi pare rău că s-a făcut așa târziu (n.r. noul stadion din Târgoviște), dacă era cu cel puțin o săptămână mai devreme, altfel era, am jucat tot timpul în deplasare”, a declarat și Daniel Popa la flash-interviul de după meci.