TONI PETREA, BUCUROS PENTRU DEBUTUL VICTORIOS PE BANCA CHINDIEI

Toni Petrea (47 de ani) a debutat pe banca celor de la Chindia Târgoviște cu o victorie în play-off-ul Cupei României, 2-1 împotriva lui CSA Steaua. Toni Petrea a acceptat să antreneze din nou în Liga 1, după cele două mandate avute la FCSB. Debutul la Chindia a fost cum nu se poate mai bun, soldat cu o calificare în grupele Cupei României.

„O partidă clasică de Cupă, am întâlnit un adversar care a jucat fotbal. Le-am spus băieților că vom întâlni o echipă care va juca, pentru că nu are nimic de pierdut. E o victorie de moral, care arată că echipa are potențial. Cred că jucătorilor le-a lipsit încrederea în ultima perioadă.

Am jucat bine și în prima repriza, am jucat, am pasat, am avut și câteva situații, dar am pierdut mingea în unele momente și le-am permis adversarilor să vină peste noi. Așa am primit golul. Le-am spus jucătorilor să creadă până la final, să joace până la final”, a spus Toni Petrea la Orange Sport.

Pentru formația lui Toni Petrea urmează un meci complicat și în Liga 1, împotriva Rapidului. „Întâlnim o echipă bună, de pe primele locuri. Trebuie să ridicăm nivelul echipei, pentru a acumula cât mai multe puncte”, a comentat antrenorul Chindiei.