TONI PETREA A VORBIT DESPRE O REVENIRE LA FCSB

Gigi Becali a spus că nu și-a dorit ca Toni Petrea să plece de la echipă în vară și a ținut să îl laude pe antrenor pentru felul în care pregătea echipa, din punct de vedere al posesiei. La puțină vreme după laudele afaceristului, tehnicianul a vorbit despre FCSB și a recunoscut că încă mai ține legătura cu cei din club.

„Da, mai discut cu cei din staff, chiar și cu unii jucători. Mi-au transmis mesaje și când am venit la Chindia. Acum, în ultimul timp, n-am prea vorbit, sunt ocupați, au altele pe cap.

(n.r. despre umilințele FCSB din Europa) Nu știu, nu-mi place să vorbesc despre alții. În fotbal se poate întâmpla orice, asta le spun și jucătorilor mei. A fost neplăcut, poate e și o problemă de omogenitate. Dar la ce lot, la ce jucători are, sunt convins că FCSB are resurse să-și revină”, a spus Petrea, potrivit GSP.

Întrebat dacă ar fi dispus să revină la FCSB pentru a treia oară, Petrea a dat un răspuns care lasă loc de multe interpretări. Totodată, tehnicianul a dezvăluit și cum a fost convins să se întoarcă la echipă pentru a doua oară, asta deși a ezitat să dea un răspuns pozitiv în prima fază.

„Nimeni nu poate ști ce discuții am avut cu patronul de la FCSB. Doar s-au făcut supoziții și presupuneri. Nu vreau să mai vorbesc, sunt acum antrenor la altă echipă. Am fost sunat de către conducerea clubului, să revin. Inițial am refuzat, am zis că nu este momentul, să mai așteptăm. Au insistat, apoi am discutat cu managerul, cu MM. Am aflat niște discuții din vestiar vizavi de posibila mea revenire.

M-am bucurat că jucătorii au fost entuziasmați de faptul că aș putea reveni. Am fost entuziasmat. Acesta a fost motivul pentru care am decis să revin la FCSB. Niciodata să nu spui niciodată (n.r. – despre o revenire la FCSB). Însă e greu să vorbesc acum, am alte planuri, alte obiective”, a spus Toni Petrea, la Fotbal Club.

Primul mandat al lui Toni Petrea a început în vara anului 2020 și a durat până în mai 2021, atunci când antrenorul și-a încheiat contractul și nu a dorit să mai continue. În prima sa experiență la FCSB, Petrea a stat 49 de meciuri pe banca „roș-albaștrilor”, timp în care a câștigat 28 de victorii, opt egaluri, 13 eșecuri și a cucerit Supercupa României în ediția 2019/2020, după un succes împotriva lui Sepsi.

La finalul sezonului 2020/2021, Toni Petrea nu și-a mai prelungit contractul cu FCSB, iar în locul său a fost adus Dinu Todoran, demis după doar șapte meciuri. A venit apoi Edi Iordănescu, însă nici acesta nu a rezistat prea mult la clubul lui Gigi Becali, astfel că Petrea a ajuns pentru a doua oară la echipă și a terminat pe locul al doilea în clasament, sub campioana CFR Cluj.

În cea de-a doua experiență ca antrenor la FCSB, Petrea a bifat 28 de meciuri, timp în care a obținut 17 victorii, cinci egaluri și cinci înfrângeri.