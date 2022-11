TONI PETREA A RĂMAS ȘOCAT DE PROBLEMELE VAR-ULUI

1 0

Chindia Târgoviște și Farul Constanța au remizat, 1-1, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 18 a Ligii 1. Gazdele au egalat în prelungirile partidei, după o fază în care VAR-ul a intervenit și l-a ajutat pe Sebastian Colțescu să dicteze penalty.

Tehnicianul celor de la Chindia Târgoviște, Toni Petrea, s-a declarat mulțumit după egalul făcut de Chindia Târgoviște, 1-1, cu Farul Constanța.

„Ocazii de ambele părți, cred că e un rezultat echitabil. Mă bucur că nu am cedat, am reușit să punem presiune și să egalăm. În momentul în care suntem compacți și alergăm toți putem să blocăm adversarul. Știam calitatea adversarilor, dar cred că am reușit să-i anihilăm în mare parte.

Ne-a spus că nu funcționează camera de la VAR și că nu știe ce să zică. A fost un ritm destul de intens la acest joc. Chiar nu mai știam câte momente mai aveam pentru schimbări, nu mai știam ce să fac. Voiam să fac o schimbare înainte de golul egalării, dar am schimbat și am băgat jucător defensiv, să echilibrez la mijloc.

Și un punct e bun pentru noi în compania liderului. Nu mi-am făcut niciodată planuri când am venit aici. Am încercat să transmis tuturor că trebuie să ne gândim de la meci la meci. Să dăm totul și să încercăm să câștigăm. Faptul că am strâns puncte e bine pentru noi, că ne-am ridicat în clasament, dar trebuie să continuăm tot așa”, a spus Toni Petrea.