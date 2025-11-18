Tinerii cercetători, în centrul unei gale care dă tonul viitorului academic în județul Dâmbovița 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște a găzduit o nouă ediție a Galei Cercetării Științifice, eveniment care pune anual în lumină reușitele și potențialul tinerilor cercetători dâmbovițeni. Gala a reunit studenți, cadre universitare, cercetători și reprezentanți ai administrației publice, într-un cadru dedicat performanței și inovației.

Printre invitați s-a numărat și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, care a transmis un mesaj de susținere fermă pentru educație și cercetare, apreciind evoluția universității și ambiția celor care îi trec pragul.

„Creativitatea și curajul celor tineri dau direcția dezvoltării comunității noastre”, a subliniat acesta, precizând că Universitatea Valahia rămâne un pilon strategic în formarea generațiilor viitoare și în dezvoltarea județului.

Liderul administrației județene a evidențiat rolul instituției academice ca spațiu în care se modelează caractere și se conturează drumul profesional al tinerilor: „Aici se pun bazele viitorului Dâmboviței. Investiția în educație și cercetare este cea mai solidă garanție a unui viitor plin de oportunități”, a mai afirmat Corneliu Ștefan.

Atmosfera Galei a fost marcată de entuziasm, recunoaștere și încredere. Premiile oferite au reflectat diversitatea și calitatea proiectelor derulate de tinerii cercetători – proiecte care, pas cu pas, pot genera schimbări semnificative în comunitate.

În încheiere, președintele CJ a transmis un mesaj optimist: „Fiecare idee, fiecare proiect și fiecare student pasionat reprezintă un plus pentru județ. Privesc înainte cu încredere.”

Gala s-a încheiat cu aplauze și cu sentimentul că, la Târgoviște, viitorul științific se construiește cu seriozitate, pasiune și viziune.