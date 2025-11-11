Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Tichetele pentru activități casnice – un beneficiu real pentru angajați și angajatori!

By: Roxana - Ionela Botea

AJOFM Dâmbovița informează angajatorii din județ că au posibilitatea de a acorda angajaților proprii tichete pentru activități casniceîn afara salariului de bază, prin sistemul administrat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (#ANOFM)

Ce înseamnă concret

 Angajatorii pot achiziționa tichete valorice pentru activități casnice și le pot distribui salariaților sub formă de primă, bonus sau beneficiu suplimentar.

 Prin acest mecanism, firmele contribuie la creșterea satisfacției angajaților, la echilibrul muncă–viață personală și la crearea unui mediu de lucru atractiv și responsabil.

Avantaje pentru angajatori:

 Soluție flexibilă de stimulare și fidelizare a angajaților.
 Contribuție la responsabilitatea socială – sprijinirea formalizării activităților casnice în condiții legale.
 Procedură simplificată, reglementată prin platforma electronică dedicată, unde este disponibil și Ghidul angajatorului.

Beneficiu suplimentar:

Dacă un angajator achiziționează și acordă cel puțin 600 de tichete unui salariat într-un an, poate primi gratuit, în anul următor, la cerere, 50 de tichete pentru fiecare salariat eligibil.

Pașii pentru implementare:

 Înregistrați-vă pe platforma dedicată: https://tichete.anofm.ro
 Încheiați un contract cu agenția pentru ocuparea forței de muncă din raza sediului sau punctului de lucru.
 Stabiliți, împreună cu reprezentanții angajaților, modul și frecvența acordării tichetelor.

Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Angajatori” de pe platforma ANOFM sau contactați AJOFM Dâmbovița.

