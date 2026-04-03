Tezaur dacic recuperat din Olanda: Coiful de la Coțofenești și două brățări de aur revin în România

Trei dintre obiectele furate în urma jafului din ianuarie 2025 de la Muzeul Drents au fost recuperate și predate autorităților române, în urma unei cooperări internaționale între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și autoritățile judiciare din Regatul Țărilor de Jos.

Evenimentul de predare a avut loc pe 2 aprilie 2026, la sediul Muzeului Drents, unde autoritățile neerlandeze au returnat Coiful de la Coțofenești și două dintre cele trei brățări dacice de aur, piese de patrimoniu din categoria „Tezaur”, furate în data de 24 ianuarie 2025 din cadrul expoziției Dacia! Regatul aurului și argintului.

La eveniment au participat procurorul-șef al Parchetului Olandei de Nord, liderul român al echipei comune de anchetă din cadrul Parchetului General, precum și reprezentantul României la Eurojust.

Recuperarea obiectelor a fost posibilă după ce parchetul neerlandez a sesizat instanța cu privire la acordurile încheiate cu trei persoane inculpate în dosarul furtului. Autoritățile au subliniat că succesul acestei operațiuni reprezintă un exemplu de cooperare judiciară internațională eficientă, în care colaborarea rapidă a dus la recuperarea unor bunuri de valoare istorică inestimabilă.

Furtul a avut loc după o explozie produsă la Muzeul Drents, unde era organizată expoziția în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României. Imediat după incident, Inspectoratul General al Poliției Române și Ministerul Afacerilor Interne au activat mecanismele de cooperare internațională cu autoritățile olandeze.

Autoritățile române au transmis mulțumiri oficiale ministrului de interne al Olandei, Pieter Heerma, pentru profesionalismul și transparența demonstrate în gestionarea anchetei.

Recuperarea acestor piese reprezintă un moment important pentru patrimoniul României și un pas esențial în protejarea valorilor istorice naționale, demonstrând că colaborarea internațională poate aduce rezultate concrete chiar și în cele mai complexe anchete.