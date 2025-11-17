Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Terenuri noi de sport la Titu, inaugurate cu sprijinul CJ Dâmbovița

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la inaugurarea noilor terenuri de fotbal și baschet amenajate în cadrul Liceului Teoretic „I. C. Vissarion” din Titu. Investiția a fost realizată prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, derulat de CJ Dâmbovița.

Dezvoltarea începe atunci când le oferim tinerilor posibilitatea să se joace, să fie activi și să crească sănătoși”, a transmis președintele, subliniind importanța investițiilor în infrastructura sportivă pentru comunitățile locale.

Corneliu Ștefan a precizat că proiectul nu reprezintă doar o modernizare a bazei sportive a liceului, ci și o investiție în viitorul copiilor și al orașului:
Aici vor fi râsete, competiție, pasiune și prietenii care durează o viață. Asta este investiția care face cu adevărat diferența.

Noile facilități sportive vor putea fi folosite atât de elevii unității de învățământ, cât și de comunitatea locală, contribuind la promovarea unui stil de viață activ și sănătos.

Articolul precedent
Universitatea „Valahia” găzduiește Gala Cercetării Științifice 2025,  trei zile dedicate inovației și performanței academice
Articolul următor
 Lucrările pe DJ 720C avansează: Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a inspectat șantierul dintre Gura Ocniței și Ocnița
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

 Lucrările pe DJ 720C avansează: Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a inspectat șantierul dintre Gura Ocniței și Ocnița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Modernizarea drumurilor județene rămâne o prioritate pentru autoritățile dâmbovițene....

Universitatea „Valahia” găzduiește Gala Cercetării Științifice 2025,  trei zile dedicate inovației și performanței academice

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Universitatea „Valahia” din Târgoviște organizează, în perioada 17–19 noiembrie, Gala Cercetării...

 CSM Târgoviște, victorie categorică la Bacău: 3–0 în fața Științei

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSM Târgoviște continuă să impresioneze în campionat, obținând o...

Demisie din PSD și candidatură pentru șefia AEP, anunțul oficial al lui Adrian Țuțuianu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Adrian Țuțuianu a anunțat că și-a depus candidatura pentru...

News

RAZIE A POLIȚIȘTILOR DÂMBOVIȚENI PENTRU MENȚINEREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR

Social 0
În perioada 15-16 octombrie a.c., în intervalul orar 17:00-01:00,...

RAR: Vehiculele second-hand pot fi vândute doar după eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului

Social 0
Registrul Auto Român (RAR) reamintește că vânzarea unui vehicul utilizat...

Concert Extraordinar dedicat Zilei Naționale a României, organizat de Consiliul Județean Dâmbovița

Social 0
Consiliul Județean Dâmbovița, prin Centrul Județean de Cultură, anunță...

© 2023 Ziarul Dâmbovița