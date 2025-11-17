Terenuri noi de sport la Titu, inaugurate cu sprijinul CJ Dâmbovița

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a participat la inaugurarea noilor terenuri de fotbal și baschet amenajate în cadrul Liceului Teoretic „I. C. Vissarion” din Titu. Investiția a fost realizată prin Programul Județean de Dezvoltare Locală, derulat de CJ Dâmbovița.

„Dezvoltarea începe atunci când le oferim tinerilor posibilitatea să se joace, să fie activi și să crească sănătoși”, a transmis președintele, subliniind importanța investițiilor în infrastructura sportivă pentru comunitățile locale.

Corneliu Ștefan a precizat că proiectul nu reprezintă doar o modernizare a bazei sportive a liceului, ci și o investiție în viitorul copiilor și al orașului:

„Aici vor fi râsete, competiție, pasiune și prietenii care durează o viață. Asta este investiția care face cu adevărat diferența.”

Noile facilități sportive vor putea fi folosite atât de elevii unității de învățământ, cât și de comunitatea locală, contribuind la promovarea unui stil de viață activ și sănătos.