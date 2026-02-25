Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România

By: Roxana - Ionela Botea

Telefoanele mobile ar putea fi interzise în școlile din România. Ce presupune proiectul depus în Parlament. Un proiect de lege aflat în dezbatere publică propune schimbări semnificative privind utilizarea telefoanelor mobile în școli și accesul minorilor la rețelele sociale. Inițiativa readuce în prim-plan echilibrul dintre protecția copiilor, libertatea digitală și responsabilitatea instituțiilor educaționale și a platformelor online.

Folosirea telefoanelor mobile de către elevi în timpul orelor de curs este interzisă în școlile din România prin noile legi ale educației, cu excepția situațiilor în care sunt folosite în scop educațional sau în spații special amenajate. Această măsură vizează reducerea performanțelor scăzute și protejarea stabilității emoționale a copiilor.

Textul legislativ depus în Parlament de Simona Elena Macovei Ilie stabilește că utilizarea telefoanelor mobile ar urma să fie interzisă în timpul programului școlar. Sunt prevăzute excepții limitate, definite prin regulamente interne, care trebuie să respecte interesul superior al copilului și nevoile educaționale speciale. Măsura vizează unitățile de învățământ preuniversitar, inclusiv școlile și liceele din România.

Inițiativa introduce un regim sancționator dur, aplicabil în special companiilor din domeniul digital. „Încălcarea obligațiilor prevăzute de lege poate atrage, după caz, amenzi de până la 3% din cifra de afaceri globală, suspendarea temporară a activității sau alte sancțiuni prevăzute de legislația Uniunii Europene”. 

Bonificație de 3 la sută din din impozit pentru microîntreprinderi și plătitori de impozit pe profit
Roxana - Ionela Botea

