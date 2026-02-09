Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Tehnologia de vârf în anvelope agricole: pentru o performanță sporită

By: Ziarul Dambovita

Date:

Agricultura modernă nu mai este doar despre muncă fizică sau tradiție – ea se bazează tot mai mult pe tehnologii care combină puterea utilajelor cu protejarea solului și eficiența operațională. În acest context, anvelopele agricole joacă un rol esențial: ele nu sunt doar un element de rulare, ci o componentă strategică care poate influența direct productivitatea fermei și costurile operaționale.

La ediția LAMMA 2026, unul dintre cele mai mari și prestigioase evenimente agricole din Marea Britanie, producătorii de top și-au prezentat cele mai noi soluții de anvelope destinate performanței, durabilității și sustenabilității. Modelele expuse au demonstrat că inovația în agricultură nu mai ține doar de motoare sau sisteme electronice, ci și de modul în care tractorul sau combina interacționează cu solul.

Tehnologii care fac diferența

Printre cele mai remarcabile inovații se numără anvelopele cu construcție VF (Very High Flexion) și cele dotate cu sisteme avansate de profil, precum ProgressiveTraction®, care au fost apreciate pentru beneficiile reale oferite fermierilor:

  • Tracțiune îmbunătățită – designul benzii de rulare maximizează contactul cu solul, asigurând aderență excelentă chiar și pe terenuri dificile sau în condiții de umiditate. Astfel, pornirile și virajele sunt mai sigure, iar timpul pierdut în manevre scade semnificativ.
  • Reducerea compactării solului – presiunea mai scăzută pe metru pătrat distribuie uniform greutatea utilajului, protejând structura solului și promovând dezvoltarea sănătoasă a culturilor. Un sol bine aerat și necompactat înseamnă recolte mai bune și mai constante.
  • Performanță versatilă câmp‑șosea – modele precum TM800 PowerFlex oferă stabilitate atât pe teren, cât și în transportul între parcele, făcând față atât lucrărilor grele de arat, cât și deplasării rapide pe drumuri de fermă. Această versatilitate reduce uzura utilajului și optimizează timpul de lucru.

De ce contează alegerea corectă a anvelopelor

Mulți fermieri subestimează impactul anvelopelor asupra productivității și costurilor. Alegerea unor anvelope de calitate nu este doar o chestiune de siguranță sau confort în timpul lucrului – este o investiție strategică. Anvelopele moderne reduc consumul de combustibil, cresc randamentul utilajului și prelungesc durata de viață a acestuia, protejând totodată solul și cultura.

La Agromir.ro (în secțiunea de anvelope agricole) poți găsi o gamă largă de modele pentru toate tipurile de tractoare și utilaje: de la lucrări grele, la terenuri specializate, toate disponibile în stoc și cu livrare rapidă. Fiecare model este selectat pentru a răspunde nevoilor fermei moderne, combinând tehnologia de vârf cu durabilitatea și eficiența costurilor.

Alegerea soluției potrivite pentru fermă

Pentru a profita la maximum de utilajele tale, este esențial să alegi anvelope care să corespundă tipului de sol, sarcinii și activităților agricole. Consultanții AgroMir îți pot recomanda dimensiunea optimă și modelul care maximizează productivitatea și protecția solului, astfel încât fiecare hectar să fie lucrat cât mai eficient. Investiția într-o anvelopă agricolă premium nu înseamnă doar confort în exploatare, ci și profit mai mare și riscuri mai mici. Cu tehnologii precum VF și ProgressiveTraction®, fiecare utilaj devine mai puternic, mai stabil și mai eficient.

Alege acum anvelopele potrivite pentru ferma ta și transformă performanța utilajelor într-un avantaj real pentru productivitate și economie!

