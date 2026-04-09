Târgoviștenii și dâmbovițenii sunt invitați să participe la „Calea Luminii”, un eveniment de tradiție care a ajuns la ediția a 27-a și care aduce în prim-plan reflecția, credința și speranța în perioada postului și a pregătirii pentru sărbătorile pascale.

By: Roxana - Ionela Botea

Inițiatorul manifestării este Mihai Șerbănescu, profesor în cadrul Școlii Populare de Arte „Octav Enigărescu”, clasa de pictură, care a transformat această tradiție într-un simbol al luminii și al bucuriei împărtășite comunității. Prin această inițiativă, participanții sunt încurajați să ducă mai departe semnificația luminii, ca mesaj al speranței și al renașterii spirituale.

Evenimentul va avea loc astăzi, 9 aprilie, în Joia Mare, în Piața Mihai Viteazul din Târgoviște, începând cu ora 18:00. Toți cei prezenți vor putea să participe la procesiunea lumânărilor și la momentele de reflecție care marchează intrarea în cele mai importante zile ale Săptămânii Patimilor.

„Calea Luminii” nu este doar un eveniment religios sau cultural, ci și o ocazie pentru comunitate de a se reuni, de a împărtăși valori și de a păstra vie o tradiție care leagă trecutul de prezent și care inspiră încredere și optimism pentru viitor.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

