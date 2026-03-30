Târgoviștea s-a îmbrăcat în hainele primăverii și oferă imagini spectaculoase în parcuri și spațiile verzi ale orașului

Rondurile de flori multicolore, magnoliile înflorite și aleile bine întreținute transformă municipiul într-un loc ideal pentru plimbări și momente de relaxare.

Imaginile surprinse și publicate de Daniel Cristian Stan evidențiază farmecul primelor zile de primăvară, cu zone verzi atent amenajate și arbori ornamentali care dau orașului o atmosferă caldă și primitoare.

Tot mai mulți târgovișteni aleg să iasă la aer curat, să se bucure de peisajele colorate și să simtă efectiv sosirea primăverii. Fie că este vorba despre zonele centrale, parcuri sau spațiile verzi dintre cartiere, natura oferă un adevărat spectacol.

Zi de zi, Târgoviștea devine mai frumoasă, iar primăvara se simte la fiecare pas, aducând energie, optimism și culoare în oraș.