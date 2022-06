Târgoviștea- orașul copiilor

1 0

După doi ai lungi de pandemie, Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită așa cum trebuie la Târgoviște. A fost o zi densă în evenimente atent pregătite, care s-au consumat în mai multe locații – Parcul de laDâmbovița Mall, Piața Mihai Viteazul, Cinematograful „Independența”, Complexul Turistic de Natație.

Organizatori au fost Primăria Târgoviște și Teatrul Tony Bulandra, care au îmbinat manifestările artistice, sportive și de divertisment, cu scopul evident de a-i încânta pe cei mici.

Pe scenele din Piața Mihai Viteazul și parcul de la Gară s-au succedat spectacolele de dans, de muzică iar Complexul de Natație a găzduit competițiile sportive.

Programul a început în Piața Mihai Viteazul, la ora 10:30, în Parcul de lângă Mall, la ora 11:00, iar la Complexul Turistic de Natație

„La mulți ani, copii de pretutindeni! La mulți ani, dragi copii târgovișteni! Cumva, ziua asta mi se pare cea mai frumoasă din an. Poate și pentru că totul în jur se acoperă brusc de râs, joacă, energie bună, culoare. Adică de ceea ce copiii ne oferă, gratuit, prin simplul lor fel de a fi. E molipsitoare starea asta de bine și ar fi fain dacă am reuși s-o trăim cât mai des.

Târgoviște este, astăzi, Capitala Copiilor. Totul este al lor, totul le este dedicat lor, totul este conceput pentru ei. Ne-am străduit să le oferim o mulțime de activități de toate felurile, joacă, dans, muzică, sport, de toate pentru toți. Oriunde ați merge astăzi, dragilor, fie că vorbim de centrul orașului, de parcul de la mall, de complexul de natație, cinematograf, bibliotecă – oriunde veți găsi ceva care să vă bucure.

E ziua voastră. Bucurați-vă deplin și bucurați-ne și pe noi cu energia voastră infinită”- a fost mesajul primarului Municipiului Târgoviște, Cristian Stan.