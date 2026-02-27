Târgoviște pune frână jocurilor de noroc: restricții în zonele sensibile și taxă nouă de autorizare

Primăria municipiului Târgoviște pregătește un set de măsuri ferme pentru reglementarea activităților de jocuri de noroc, vizând în special protejarea zonelor sensibile din oraș. Anunțul a fost făcut de primarul Daniel Cristian Stan, care a subliniat că decizia vine în urma solicitărilor venite din partea comunității și în baza cadrului legislativ actualizat.

Potrivit edilului, nu vor mai fi permise săli de jocuri sau cazinouri la parterul blocurilor și nici în proximitatea școlilor, spitalelor sau a altor instituții publice importante. Delimitarea exactă a zonelor interzise, precum și condițiile clare pentru autorizare, vor fi stabilite și aprobate în prima ședință a Consiliului Local.

Taxă specială pentru operatori

Pe lângă restricțiile privind amplasarea, administrația locală va introduce o taxă specială pentru autorizarea activităților de jocuri de noroc. Aceasta va fi obligatorie pentru toate unitățile care funcționează în zonele permise de lege și care îndeplinesc condițiile impuse de noile reglementări.

Măsura are ca scop atât creșterea controlului asupra acestui tip de activitate, cât și responsabilizarea operatorilor economici.

Măsuri pentru protecția comunității

Autoritățile locale argumentează că noile reguli sunt esențiale pentru:

protejarea copiilor și tinerilor de expunerea la jocurile de noroc;

reducerea disconfortului creat în zonele rezidențiale (zgomot, aglomerație, incidente);

asigurarea unui climat de siguranță și liniște publică;

creșterea controlului administrativ asupra modului de funcționare a acestor activități.

Primarul Daniel Cristian Stan a precizat că implementarea va fi realizată gradual, cu respectarea legislației în vigoare, iar operatorii care nu se vor conforma noilor reguli riscă sancțiuni și chiar revocarea autorizației.

Prin această inițiativă, Târgoviște se alătură altor orașe din țară care au decis să limiteze accesul la jocurile de noroc în apropierea instituțiilor frecventate de copii și tineri, punând pe primul loc siguranța și bunăstarea comunității.