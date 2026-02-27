Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Târgoviște pune frână jocurilor de noroc: restricții în zonele sensibile și taxă nouă de autorizare

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Primăria municipiului Târgoviște pregătește un set de măsuri ferme pentru reglementarea activităților de jocuri de noroc, vizând în special protejarea zonelor sensibile din oraș. Anunțul a fost făcut de primarul Daniel Cristian Stan, care a subliniat că decizia vine în urma solicitărilor venite din partea comunității și în baza cadrului legislativ actualizat.

Potrivit edilului, nu vor mai fi permise săli de jocuri sau cazinouri la parterul blocurilor și nici în proximitatea școlilor, spitalelor sau a altor instituții publice importante. Delimitarea exactă a zonelor interzise, precum și condițiile clare pentru autorizare, vor fi stabilite și aprobate în prima ședință a Consiliului Local.

Taxă specială pentru operatori

Pe lângă restricțiile privind amplasarea, administrația locală va introduce o taxă specială pentru autorizarea activităților de jocuri de noroc. Aceasta va fi obligatorie pentru toate unitățile care funcționează în zonele permise de lege și care îndeplinesc condițiile impuse de noile reglementări.

Măsura are ca scop atât creșterea controlului asupra acestui tip de activitate, cât și responsabilizarea operatorilor economici.

Măsuri pentru protecția comunității

Autoritățile locale argumentează că noile reguli sunt esențiale pentru:

protejarea copiilor și tinerilor de expunerea la jocurile de noroc;

reducerea disconfortului creat în zonele rezidențiale (zgomot, aglomerație, incidente);

asigurarea unui climat de siguranță și liniște publică;

creșterea controlului administrativ asupra modului de funcționare a acestor activități.

Primarul Daniel Cristian Stan a precizat că implementarea va fi realizată gradual, cu respectarea legislației în vigoare, iar operatorii care nu se vor conforma noilor reguli riscă sancțiuni și chiar revocarea autorizației.

Prin această inițiativă, Târgoviște se alătură altor orașe din țară care au decis să limiteze accesul la jocurile de noroc în apropierea instituțiilor frecventate de copii și tineri, punând pe primul loc siguranța și bunăstarea comunității.

Articolul precedent
ANUNȚ
Articolul următor
Emiterea rovinietei și a peajului, posibil afectată sâmbătă, avertizare importantă de la CNAIR
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

 Hai la meci! Chindia Târgoviște întâlnește FC Bihor pe Stadionul Eugen Popescu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe  1 martie 2026, echipa ta, Chindia Târgoviște, intră...

CSM Târgoviște debutează în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Feminin cu meci acasă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Start în play-off pentru CSM CSU Târgoviște! Meci pe...

Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare,...

Bărbat arestat preventiv după ce ar fi încălcat ordinul de protecție, la Găești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Găești, sub coordonarea unui...

News

Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

Social 0
Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare,...

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  Dâmbovița începe vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă

Social 0
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a...

„România trebuie condusă cu empatie pentru români” – mesaj ferm al liderului PSD

Social 0
Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, care ocupă și...

© 2023 Ziarul Dâmbovița