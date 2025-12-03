Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Târgoviște își transformă transportul public: Primele 9 autobuze electrice dintr-o flotă modernă au ajuns în oraș

By: Roxana - Ionela Botea

Transportul public din municipiul Târgoviște intră într-o nouă etapă a modernizării, una orientată spre sustenabilitate, tehnologie și confortul călătorilor. În ultima săptămână, în depoul operatorului local au ajuns 9 autobuze electrice noi, parte a unui proiect amplu de reînnoire a parcului auto, care include 21 de vehicule ecologice.

Noile mijloace de transport au o lungime de 12 metri și sunt complet accesibilizate prin podea coborâtă, rampă pentru persoanele cu dizabilități și un interior optimizat pentru confortul tuturor utilizatorilor. Capacitatea totală: 80 de pasageri, dintre care 33 pot fi transportați pe scaune — un plus important pentru liniile aglomerate.

Vehiculele sunt echipate cu tehnologie de ultimă generație:

Sisteme de climatizare și încălzire, eficiente energetic

Afișaje electronice și sisteme audio pentru informarea călătorilor

Sisteme automate de numărare a pasagerilor

Supraveghere video pentru creșterea siguranței

Software de management al flotei, care permite monitorizarea în timp real

Aceste îmbunătățiri vor contribui la reducerea timpilor de așteptare, la creșterea siguranței și la un transport mai eficient și mai predictibil.

Un oraș mai verde, cu aer mai curat

Autobuzele electrice nu emit noxe și ajută la reducerea poluării fonice, etapă esențială într-un oraș aflat în plin proces de transformare urbană. Modernizarea transportului public se corelează cu investițiile din ultimii ani în infrastructură — stații noi, trasee optimizate și dotări inteligente.

Livrarea celorlalte 12 autobuze electrice va continua în perioada următoare, iar odată cu intrarea completă în funcțiune a noii flote, transportul public târgoviștean va fi compatibil cu standardele europene de mobilitate urbană.

 Târgoviștea devine astfel unul dintre municipiile care pun accent pe tehnologie, confort și protecția mediului, demonstrând că transportul în comun poate fi nu doar necesar, ci și modern, sigur și prietenos cu locuitorii.

Articolul precedent
ACCIDENT RUTIER ÎN COMUNA VOINEȘTI: TREI PERSOANE RĂNITE
Articolul următor
Eforturi continue pentru alimentarea cu apă în Moreni: CJ Dâmbovița și Primăria caută soluții alternative pentru normalizarea situației
