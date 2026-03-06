Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Târgoviște investește în viitorul copiilor: au  demarat lucrările la creșa din Sagricom

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Au început lucrările la noua creșă din cartierul Sagricom din Târgoviște

O investiție importantă pentru familiile din municipiul Târgoviște prinde contur în cartierul Sagricom, acolo unde au demarat lucrările pentru construirea unei noi creșe. Proiectul este realizat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții și vine în completarea infrastructurii educaționale din zonă, fiind amplasat chiar lângă grădinița construită recent.

Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 14 milioane de lei, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de 12 luni. Noua clădire va avea regim de înălțime parter și va fi organizată în trei nuclee funcționale, gândite pentru a asigura un mediu sigur și modern pentru copii.

Astfel, proiectul include:

nucleul administrativ, care va cuprinde zona de acces și spațiile destinate personalului;

nucleul dedicat copiilor, unde se vor desfășura activitățile educaționale și de îngrijire;

nucleul tehnico-gospodăresc, destinat funcționării eficiente a clădirii.

Pe lângă construcția propriu-zisă, proiectul prevede și amenajarea terenului cu spații verzi și locuri de joacă, astfel încât cei mici să beneficieze de un mediu plăcut și sigur. De asemenea, clădirea va fi dotată cu sisteme alternative de producere a energiei, în linie cu standardele moderne de eficiență energetică.

Noua creșă va contribui la extinderea capacității de îngrijire și educație timpurie din municipiu, oferind părinților mai multe opțiuni pentru înscrierea copiilor și sprijinind dezvoltarea unei comunități moderne și orientate spre viitor.

Articolul precedent
Dâmbovița, reprezentată la Bruxelles: Corneliu Ștefan a participat la dezbaterile Comitetului European al Regiunilor
Articolul următor
Autoritățile centrale au lansat platforma „Fără Hârtie”, românii pot semnala online birocrația din instituții
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

 Arbitrii dâmbovițeni trec testele înaintea reluării competițiilor

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Peste 80 de arbitri din județul Dâmbovița, printre care...

CSM Târgoviște obține victorie  la Câmpulung și avansează în faza a III-a a play-off-ului Diviziei A2

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
CSM Târgoviște a reușit o victorie extrem de importantă...

Cum să te protejezi înainte, în timpul și după un cutremur 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pentru a fi pregătit în cazul producerii unui cutremur,...

„Săptămâna verde” aduce primăvara în Filiala pentru Copii a Bibliotecii Județene Dâmbovița

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Filiala pentru Copii a Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu”...

News

Cum să te protejezi înainte, în timpul și după un cutremur 

Social 0
Pentru a fi pregătit în cazul producerii unui cutremur,...

„Săptămâna verde” aduce primăvara în Filiala pentru Copii a Bibliotecii Județene Dâmbovița

Social 0
Filiala pentru Copii a Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu”...

Peste 39.000 de studenți din medii dezavantajate vor primi burse sociale pentru prevenirea abandonului universitar

Social 0
Un număr de peste 39.000 de studenți proveniți din...

© 2023 Ziarul Dâmbovița