Târgoviște investește în viitorul copiilor: au  demarat lucrările la creșa din Sagricom

Au început lucrările la noua creșă din cartierul Sagricom din Târgoviște

O investiție importantă pentru familiile din municipiul Târgoviște prinde contur în cartierul Sagricom, acolo unde au demarat lucrările pentru construirea unei noi creșe. Proiectul este realizat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții și vine în completarea infrastructurii educaționale din zonă, fiind amplasat chiar lângă grădinița construită recent.

Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 14 milioane de lei, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de 12 luni. Noua clădire va avea regim de înălțime parter și va fi organizată în trei nuclee funcționale, gândite pentru a asigura un mediu sigur și modern pentru copii.

Astfel, proiectul include:

nucleul administrativ, care va cuprinde zona de acces și spațiile destinate personalului;

nucleul dedicat copiilor, unde se vor desfășura activitățile educaționale și de îngrijire;

nucleul tehnico-gospodăresc, destinat funcționării eficiente a clădirii.

Pe lângă construcția propriu-zisă, proiectul prevede și amenajarea terenului cu spații verzi și locuri de joacă, astfel încât cei mici să beneficieze de un mediu plăcut și sigur. De asemenea, clădirea va fi dotată cu sisteme alternative de producere a energiei, în linie cu standardele moderne de eficiență energetică.

Noua creșă va contribui la extinderea capacității de îngrijire și educație timpurie din municipiu, oferind părinților mai multe opțiuni pentru înscrierea copiilor și sprijinind dezvoltarea unei comunități moderne și orientate spre viitor.