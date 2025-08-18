Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Târgoviște: Contractele de finanțare din ultimii doi ani reprezintă veniturile din taxe și impozite locale pe nouă ani!

By: Adrian NĂSTASE

Municipalitatea târgovișteană continuă parcursul excelent în ceea ce privește atragerea de fonduri nerambursabile pentru finanțarea investițiilor publice. Într-o declarație de dată recentă, primarul Cristian Stan a evidențiat faptul că, numai în ultimii doi ani, au fost atrase finanțări de aproape 500 de milioane de lei, echivalentul veniturilor la buget din taxe și impozite locale pe nouă ani!

„Valoarea contractelor de finanțare semnate de Primăria Târgoviște în ultimii doi ani este de 481 de milioane de lei. Este o sumă foarte importantă! Discutăm despre proiecte de investiții care vizează școli, grădinițe, transportul public, anveloparea termică a blocurilor de locuințe, modernizarea iluminatului public, lucrări de canalizare și așa mai departe. Este o sumă care reprezintă de aproape nouă ori bugetul anual din taxe și impozite locale! Vrem ca Municipiul Târgoviște să se mențină pe primul loc la nivel național pe ceea ce înseamnă accesarea de fonduri nerambursabile și vrem să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor târgoviștenilor.”

Adrian NĂSTASE

