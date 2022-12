Târgoviște: Consiliul local a majorat cuantumul ajutoarelor de urgență

Potrivit prevederilor legale și în concordanță cu .HCL nr. 279/16.07.2008, prin dispoziția primarului puteau fi acordate ajutoare persoanelor afectate în urma unor calamități naturale, incendii, accidente, intervenții medicale, pentru procurarea de proteze si accesorii medicale in cazul in care prețul nu este suportat de către stat sau este suportat partial, procurarea de medicamente, efectuarea unor intervenții chirurgicale in străinătate diferența dintre costul operației in tara si cel al operației din străinătate, ajutor de urgenta pentru înmormântare, familiilor aflate in nevoie, care nu beneficiază de alt ajutor de inmormantare de la alte instituții, în cuantum maxim de 10000 de lei.

În ultima ședință a Consiliului Municipal Târgoviște a fost votat un nou proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare de urgență, pentru persoane fizice, prin dispoziția primarului, astfel:

-calamități naturale, incendii, accidente, epidemii, epizootii;

-intervenții medicale, procurarea de proteze și accesorii medicale în cazul în care prețul nu este suportat de către stat sau este suportat partțal;

-procurarea de medicamente;

-efectuarea unor intervenții chirurgicale în străinătate – diferența dintre costul operației în țară și cel al operației din străinătate;

-pentru înmormântare, familiilor aflate în nevoie, care nu beneficiază de alt ajutor de înmormântare de la alte instituții.”

În cazul calamităților naturale, avariilor instalațiilor comune, incendiilor, exploziilor, epidemiilor, epizootiilor sau altor evenimente de asemenea natură, se pot acorda în aceleași condiții și persoanelor juridice, situație în care cuantumul maxim este de 50.000 lei.