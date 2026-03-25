Târgoviște: Centru modern pentru copiii cu autism și sindrom Down

Autoritățile locale au anunțat construirea unui centru specializat pentru copiii diagnosticați cu autism și sindrom Down, o investiție menită să răspundă unei nevoi reale din comunitate.

Proiect finanțat din fonduri europene

Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 3.000.000 de lei, fondurile fiind atrase prin intermediul Grupului de Acțiune Locală „Târgoviștea Egalității de Șanse”, un mecanism care susține dezvoltarea proiectelor comunitare prin finanțare europeană.

Această inițiativă reflectă preocuparea autorităților pentru:

creșterea calității serviciilor sociale

sprijinirea familiilor cu copii cu dizabilități

dezvoltarea unei comunități incluzive

Centrul va fi construit în apropierea Grădiniței nr. 15 din Târgoviște,

pe terenul unui fost punct termic, care va fi valorificat prin această investiție

Noua clădire va fi proiectată pentru a răspunde standardelor moderne, oferind spații adaptate activităților terapeutice și educaționale.

Servicii esențiale pentru copii și familii

Viitorul centru va avea un rol complex în sprijinirea copiilor cu tulburări din spectrul autist și sindrom Down, urmând să ofere:

terapii de recuperare și dezvoltare,consiliere psihologică,

activități educaționale personalizate,

programe de integrare socială

De asemenea, părinții vor beneficia de sprijin și îndrumare, contribuind la o mai bună gestionare a nevoilor copiilor.

Autoritățile locale au anunțat că, în perioada următoare, va fi demarată procedura de licitație pentru execuția lucrărilor, etapă care va deschide drumul către construcția efectivă a centrului.

După finalizarea acestei etape, proiectul va intra în faza de implementare, urmând ca lucrările să înceapă în funcție de atribuirea contractului.

Un pas important pentru incluziune

Realizarea acestui centru reprezintă un demers esențial pentru consolidarea serviciilor sociale din Târgoviște și pentru sprijinirea copiilor vulnerabili.

Într-un context în care numărul cazurilor de autism este în creștere, iar nevoia de servicii specializate este tot mai mare, astfel de investiții devin cruciale pentru:

dezvoltarea armonioasă a copiilor

integrarea acestora în societate

susținerea familiilor Proiectul anunțat de administrația locală din Târgoviște nu este doar o investiție în infrastructură, ci și un angajament pentru viitorul comunității. Noul centru va contribui la crearea unui mediu mai echitabil și mai accesibil pentru copiii cu nevoi speciale, oferindu-le șansa la o dezvoltare mai bună și la integrare reală în societate.