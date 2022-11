Târgoviște: A fost redeschis bazinul de înot din Micro III

1 0

Vineri, 11 noiembrie, a fost redeschis bazinul de înot din Microraionul III al Municipiului Târgoviște, după mai multe lucrări de reparații. Obiectivul a fost trecut în administrarea Clubului Sportiv Școlar, aceasta fiind apreciată drept cea mai bună variantă, și va funcționa, pentru început, cu circuit închis. Vor avea acces toți sportivii legitimați la CSȘ Târgoviște, intenția directorului Cătălin Tănase fiind aceea de a înființa, de anul viitor, și o secție de natație. Prezent la redeschiderea bazinului de înot, Cristian Stan, primarul Municipiului Târgoviște , a declarat:

„Suntem la bazinul de înot din Microraionul III, aici unde practic se redeschide o investiție pe care târgoviștenii din această zonă au cerut-o. Este o altă formă de organizare, prin care bazinul a fost transmis către Clubul Sportiv Școlar. Este alături de mine domnul Cătălin Tănase, directorul CSȘ Târgoviște, iar din acest moment, bazinul este din nou accesibil pentru copii în principal. Eu mă bucur că, după transmiterea în administrarea Clubului Sportiv Școlar a acestei investiții și cu un sprijin financiar din partea administrației publice târgoviștene, iată că bazinul este redeschis. (…) Vreau să mulțumesc domnului director și colectivului de la CSȘ pentru implicare și pentru faptul că își asumă gestionarea unui asemenea bazin de înot, care nu este deloc simplă.”

Primarul Cristian Stan a amintit și de investiția realizată de administrația municipală în urmă cu doi ani, tot în beneficiul sportivilor de la CSȘ, pentru modernizarea sălii de sport și a exprimat speranța ca, în următoarele două- trei săptămâni, să fie dat ordinul de începere a lucrărilor la baza sportivă realizată prin Compania Națională de Investiții, cu o valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei, venind în completarea Complexului sportiv din Microraionul III.

Cătălin Tănase, director CSȘ Târgoviște:

„Bazinul de înot intrat în administrarea Clubului Sportiv Școlar din luna mai, proprietar fiind Primăria Municipiului Târgoviște. Vreau să mulțumesc domnului primar Cristian Stan și Consiliului Local Târgoviște, pentru că au fost foarte deschiși și au acceptat provocarea noastră de a prelua acest obiectiv. Am reușit într-un timp relativ scurt să repunem acest obiectiv în funcțiune. Este o provocare pentru noi, pentru că una din țintele noastre în cadrul strategiei CSȘ este să creăm un mediu și un cadru pentru elevii sportivi ai noștri, să le asigurăm un mediu de calitate, pentru a putea să le cerem și performanță. În momentul de față CSȘ nu are o secție de natație dar proiectul nostru este ca de anul viitor să înființăm și o secție de înot și prin administrarea acestui obiectiv cu siguranță vom reuși acest lucru. Înotul este un sport foarte îndrăgit și solicitat în momentul de față și datorită performanțelor deosebite ale celui mai reprezentativ sportiv român , David Popovici, multiplu campion mondial, un model pentru noua generație și pe care noi vrem să-l cultivăm aici la Târgoviște. De asemenea, zilnic primim solicitări din partea părinților, să aducă copii aici, la înot. Cum am spus, urmează să înființăm o secție de natație dar până atunci bazinul va fi deschis cu circuit închis, pentru cei 700 de sportivi ai CSȘ. Sportivii de la toate secțiile vor putea să beneficieze de bazinul de înot, împreună cu profesorii lor. Înotul ajută la pregătirea fizică dar și la recuperare. Bazinul va fi deschis și pentru partenerii CSȘ, cluburi sportive, asociații, ONG-uri care doresc să facă ore de înot pentru copii, la nivel de inițiere.”