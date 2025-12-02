Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Târgoviște a celebrat Ziua Națională cu o defilare impresionantă și o amplă expoziție militară

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Târgoviștea a marcat Ziua Națională a României printr-un eveniment de amploare, care a reunit ceremonialul solemn cu o prezentare spectaculoasă de tehnică militară. Mii de oameni s-au adunat în centrul municipiului pentru a participa la manifestările dedicate Zilei de 1 Decembrie.

Sărbătoarea a debutat cu intonarea Imnului Național, urmată de discursurile oficialităților și depunerea de coroane în memoria eroilor români. Momentul cel mai așteptat a fost defilarea detașamentelor militare, ale jandarmilor, pompierilor și polițiștilor, aplaudată în ritm susținut de publicul prezent.

După ceremonia oficială, atenția s-a mutat pe platoul unde structurile de apărare au pregătit o amplă expoziție de tehnică de luptă și echipamente moderne. Vizitatorii au putut vedea transportoare blindate, autospeciale de intervenție, vehicule pentru misiuni tactice, drone și sisteme defensive utilizate în operațiunile actuale.

Cei mai încântați au fost copiii, care au urcat în transportoare, au testat pozițiile de luptă, au atins echipamentele expuse și au primit explicații direct de la militari. Zeci de fotografii și momente de entuziasm au transformat expoziția într-unul dintre punctele de atracție ale zilei.

Atmosfera generală a fost una festivă și plină de energie, iar interacțiunea dintre militari și public a oferit o perspectivă apropiată asupra activității structurilor de apărare. Evenimentul a demonstrat, încă o dată, că 1 Decembrie rămâne o sărbătoare trăită cu emoție și mândrie de comunitatea târgovișteană, reunind generații întregi în jurul ideii de unitate națională.

