Tânărul fotbalist Robert Necşulescu a fost convocat oficial în lotul naționalei U19 a României

Runda preliminară a Turneului de Elită UEFA este competiție esențială pentru calificarea la Campionatul European UEFA U19.

Turneul va avea loc în România, în perioada 22 – 31 martie 2026, oferind tinerilor fotbaliști români șansa de a se afirma pe plan european și de a acumula experiență internațională valoroasă.

Programul meciurilor României

Lotul U19 va disputa trei meciuri oficiale, întâlnind următoarele selecționate:

Irlanda de Nord U19

Kazahstan U19

Ucraina U19

Fiecare partidă va fi crucială pentru a asigura calificarea în faza următoare a competiției, iar antrenorii se așteaptă la implicare maximă din partea fiecărui jucător, inclusiv a lui Necşulescu, care promite să fie unul dintre stâlpii echipei.

Robert Necşulescu și oportunitatea europeană

Convocarea la națională reprezintă un pas important în cariera lui Robert, care continuă să impresioneze atât în campionatul intern, cât și prin prestațiile la nivel juvenil. Participarea la Turneul de Elită UEFA oferă tinerilor fotbaliști nu doar experiență competițională, ci și vizibilitate pentru cluburile europene, în contextul în care scouterii urmăresc cu atenție fiecare etapă a turneului.

Îi dorim mult succes lui Robert Necşulescu, precum și colegilor săi, în lupta pentru calificarea la Campionatul European UEFA U19.