Tânăr prins la volan fără permis în Dâmbovița

Polițiștii Secției Nr. 3 Poliție Rurală Butimanu au depistat un tânăr de 16 ani, din comuna Cornești, conducând un autoturism pe DC 43, în localitatea Fântânele, fără a deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Investigațiile au arătat că autoturismul i-ar fi fost încredințat minorului de tatăl său, un bărbat în vârstă de 37 de ani.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducere fără permis și pentru încredințarea unui vehicul unei persoane care nu deține permis de conducere, fapte prevăzute de Codul Penal.