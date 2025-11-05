 Tânăr din Gura Ocniței arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au pus în aplicare un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, emis de Tribunalul Dâmbovița, pe numele unui tânăr de 24 de ani, din comuna Gura Ocniței.

Acesta este cercetat pentru conducere fără permis. Ancheta a arătat că, pe 14 octombrie, polițiștii Formațiunii Rutiere Moreni au efectuat un semnal regulamentar de oprire unui autoturism care circula pe DJ 710, în comuna Valea Lungă.

Conducătorul auto nu s-a conformat, continuând deplasarea spre Moreni, moment în care polițiștii au procedat la urmărirea vehiculului. În timpul operațiunii, un polițist a tras un foc de armă în plan vertical și au fost executate somații verbale, fără ca vreo persoană să fie rănită.

Autoturismul a fost oprit ulterior în afara părții carosabile, iar șoferul a fugit într-o zonă împădurită. Polițiștii l-au identificat rapid, stabilind că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Pe 16 octombrie a.c., tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, conform ordonanței poliției, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și tragerea la răspundere pentru infracțiunea de conducere fără permis.