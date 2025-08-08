Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Tâlhărie cu amenințări la Tărtășești

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Un tânăr de 23 de ani, din județul Ilfov, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, într-un caz anchetat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Răcari, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 5 august, în jurul orei 01:00, bănuitul s-ar fi întâlnit cu un tânăr de 20 de ani, în comuna Tărtășești, pentru a realiza un schimb de autoturisme. Pe fondul unor discuții contradictorii privind o sumă de bani, agresorul l-ar fi amenințat pe celălalt cu un obiect ascuțit-înțepător și i-ar fi sustras autoturismul.

La scurt timp, polițiștii au intervenit și l-au identificat pe autorul faptei, acesta fiind reținut pe bază de ordonanță. În cursul zilei de 6 august, tânărul urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și completarea probatoriului.

Precizare: Urmărirea penală este o etapă a procesului penal, iar persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

Articolul precedent
 RAR avertizează, fără CIV, cumperi doar probleme!
Articolul următor
Bărbat din Șotânga, prins băut la volan pe DJ 712 B, poliția i-a întocmit dosar penal
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

COȘMAR PENTRU TÂRGOVIȘTEANUL ANDREI VLAD

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Aktobe, formația portarului Andrei Vlad (26 de ani), a...

NOI REZULTATE D EXCEPȚIE LA RADIO ORIENTARE

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Performanță de excepție pentru sportivii CSM Târgoviște la Cupa...

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

Adrian NĂSTASE Adrian NĂSTASE -
Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect...

News

O primă sesiune parlamentară densă pentru deputatul liberal Aurelian Cotinescu

Social 0
Într-un gest de transparență și respect pentru dâmbovițenii care...

Proiecte de extindere și reducere a costurilor cu energia la Complexul Turistic și de Natație Târgoviște

Social 0
Administrația publică locală târgovișteană a promovat un nou proiect...

Incendiu de vegetație uscată în localitatea Românești: Intervenție promptă a pompierilor de la Potlogi

Social 0
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în localitatea...

© 2023 Ziarul Dâmbovița