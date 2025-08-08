Tâlhărie cu amenințări la Tărtășești

Un tânăr de 23 de ani, din județul Ilfov, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de tâlhărie calificată, într-un caz anchetat de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Răcari, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari.

Potrivit anchetatorilor, în noaptea de 5 august, în jurul orei 01:00, bănuitul s-ar fi întâlnit cu un tânăr de 20 de ani, în comuna Tărtășești, pentru a realiza un schimb de autoturisme. Pe fondul unor discuții contradictorii privind o sumă de bani, agresorul l-ar fi amenințat pe celălalt cu un obiect ascuțit-înțepător și i-ar fi sustras autoturismul.

La scurt timp, polițiștii au intervenit și l-au identificat pe autorul faptei, acesta fiind reținut pe bază de ordonanță. În cursul zilei de 6 august, tânărul urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și completarea probatoriului.

Precizare: Urmărirea penală este o etapă a procesului penal, iar persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.