TABĂRA GIGANȚILOR SE FACE LA TÂRGOVIȘTE

Federația Română de Baschet organizează, în perioada 4–10 august 2025, la Târgoviște, una dintre cele mai îndrăgite acțiuni de dezvoltare sportivă – „Tabăra Giganților”, ediție dedicată în acest an sportivilor generației 2013.

Programul este coordonat de Departamentul Tehnic al FRB iar selecția celor 50 de sportivi participanți (25 de băieți și 25 de fete) s-a realizat pe baza propunerilor venite din partea directorilor tehnici regionali. Cei aleși se remarcă prin talie înaltă sau potențial fizic de dezvoltare.

Tabăra va fi coordonată de Cătălin Tănase, directorul tehnic al Sucursalei Regionale 11, iar sportivii vor fi pregătiți de un staff tehnic cu experiență: Nikola Velev, antrenor secund al lotului național U20 masculin, Nikolett Sarok, antrenoare la Academia de Baschet Ratgeber Pécs (Ungaria), Ovidiu Parnia, Laura Nițulescu și Larisa Toma, antrenori cu experiență în dezvoltarea juniorilor.

Sportivele selectate sunt: Bran Sofi (BCN Rm. Vâlcea), Lungu Andreia Alissa (CSS Craiova), Matache Delia Maria (LPS Galați), Achim-Cernat Sophia Maria (ACS Dan Dacian București), Preoteasa Sofia (CSS Sibiu), Bocai Elena (ACS Stomart Iași), Filip Adela (ACS Dan Dacian București), Malinetescu Ingrid (ACS Dan Dacian București), Nistor Emma Maria (CSV), Simion Raisa Ioana (CSS Alexandria), Bogosi Brenda (CS Crișul Oradea), Ghimis Giulia (Energy BB Tg-Jiu), Mironciuc Ivona (CSM Corona Brașov), Horgos Antonia Brianna (CSJ), Oprița Isabel (BCN Rm. Vâlcea), Focșa Ștefania (ACS Kids Tampa Brașov), Nedelcu Rania (CS Crișul Oradea), Barany Sarah (Club Sportiv Baschet Arad), Cernevschi Alexandra (ACS Dan Dacian București), Neicu Maria Ioana (CSS Alexandria), Udișteanu Iarina (ACS Stomart Iași), Ban Ilinca (CS Universitatea Cluj-Napoca), Anghel Maya Maria (CSJ), Neacșu Giulia (All Stars Pucioasa), Popa Daria Nicoleta (CSȘ Târgoviște).

Sportivii selectați sunt: Harabagiu Tudor Andrei (CSM-LPS Galați), Scrobu David (CSM Constanța), Dinicu Eduard (ACS Petras Neamț), Toma Luca (Solaris Ploiești), Bratu Ștefan Cristian (Steaua Magic București), Albert Fodor (Best Arad), Kosztelnik Lucas (CSM Sighetu Marmației), Pavlidis Nikolaos (ACS Petras Neamț), Arba Tudor (CSM Sighetu Marmației), Ardelean Tudor (CSM Sighetu Marmației), Clej Carlos (Best Arad), Spiridon Rareș (ACS Madmax Iași), Secară Luca (ACS Madmax Iași), Costea Patrick (U-BT Cluj-Napoca), Tamasan Petru (U-BT Cluj-Napoca), Baciu Luca (CSU Andu Sibiu), Oprea Sasha (All Stars Pucioasa), Leonte Mihnea (Energy BB Tg-Jiu), Florica Matei Cristian (ACS Champions Craiova), Motfolea Cosmin (ACS Transilvania Brașov), Berchi Hugo-Alex (CSS Mediaș), Bădilă Eduard (CSU Andu Sibiu), Vlad Silviu (CSU Andu Sibiu), Nae David (CSȘ Târgoviște), Mălai Bogdan (CSU Andu Sibiu).