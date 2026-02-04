Sute de sancțiuni și zeci de permise reținute pentru viteză excesivă

În perioada 26 ianuarie – 1 februarie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița au desfășurat o acțiune amplă pe drumurile publice din județ, cu accent pe drumurile naționale cu risc ridicat de accidente.

Acțiunea a avut rezultate semnificative:

Au fost aplicate 459 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea limitelor legale de viteză, în conformitate cu O.U.G. nr. 195/2002;

Au fost reținute 190 de permise de conducere, dintre care 181 pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, iar 9 pentru depășirea acesteia cu mai mult de 70 km/h.

Polițiștii rutieri atrag atenția că viteza excesivă sau neadaptată la condițiile de drum rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. Aceste razii fac parte din strategia IPJ Dâmbovița de prevenire a accidentelor și de creștere a siguranței pe drumurile publice.

Sfaturi pentru șoferi

Respectați limitele legale de viteză;

Adaptați viteza la condițiile de drum, trafic și vreme;

Prioritizați siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.

Acțiunile vor continua și în perioada următoare, polițiștii fiind pregătiți să intervină în orice situație pentru prevenirea accidentelor rutiere.