Surprize la Cupa Cartierelor Târgoviște: Patru favorite părăsesc competiția după faza grupelor

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Cupa Cartierelor continuă să aducă emoții și rezultate neașteptate. După faza grupelor, patru echipe considerate favorite la podium au fost eliminate, stârnind surprindere în rândul spectatorilor și al participanților.

Micro 11 și Micro 9, foste campioane, în afara competiției

Micro 11, medaliată cu bronz în ediția trecută, a pierdut ambele meciuri din grupă. Deși echipa dispune de un lot valoros și multe soluții tactice, absența unor componenți importanți a făcut diferența. „În formulă completă, ar fi fost greu de învins de orice adversar”, spun organizatorii.

De asemenea, Micro 9, echipă dublă câștigătoare a competiției în trecut, a avut aceeași soartă, confirmând că nivelul întrecerii a crescut considerabil, iar fiecare absență contează enorm.

Alte echipe eliminate: Micro 4 și Micro 6

Micro 4, considerată cea mai puternică dintre echipele eliminate, a arătat un fotbal de calitate superioară, cu un lot numeros și valoros, dar totuși insuficient pentru a trece în fazele superioare.

Micro 6, deși a venit cu o formulă valoroasă, a fost limitată numeric, ceea ce a împiedicat echipa să reziste în competiție. Totuși, fair-play-ul și eleganța jucătorilor au fost remarcată de organizatori și spectatori.

Competitia rămâne deschisă și imprevizibilă

Aceste eliminări surprinzătoare subliniază creșterea nivelului de joc și competitivitatea întrecerii. Finalul competiției promite să fie disputat, cu echipe mai compacte și mai bine pregătite tactic.

Cupa Cartierelor rămâne o competiție care aduce împreună comunitatea, talentul local și pasiunea pentru fotbal.

