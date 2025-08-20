SURPRIZE ÎN COMPETIȚIA SURPRIZELOR

Săptămâna trecută s-au jucat meciurile contând pentru faza a treia a Cupei României. Iată rezultatele înregistrate în partidele disputate în această fază a competiției:

Meciuri Turul 3 Cupa României, ediția 2025-2026:

marți, 12 august 2025, ora 17:30

Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea 0-0, 0-2 după prelungiri

Andreas Chirițoiu (94), Ionuț Ban (117)

Viitorul Arad – CSC Dumbrăviţa 1-1, 1-3 după prelungiri

Lucian Gal (89) / Raoul Cristea (43 – penalty), Bogdan Panaite (93), Nicolae Șofran (118)

miercuri, 13 august 2025, ora 17:30

CSM Paşcani – Şoimii Gura Humorului 1-2

Vasilică Cârjă (58) / Adrian Șter (25, 75)

Viitorul Onești – Sporting Lieşti 1-2

Richardo Mihalche (90+6 – penalty) / Valentin Munteanu (16), Gicu Iordache (21)

Agricola Borcea – Gloria Băneasa 1-0

Alexandru Vasilescu (90+5)

SC Popeşti Leordeni – CS Afumaţi 1-1, 1-2 după prelungiri

Robert Păpălău (40) / Jean-Calvin Kouban Mbanga (25), Kehinde Fatai (113)

CS Tunari – FC Voluntari 1-2

Alin Țegle (44) / Matko Babic (48), Florian Haită (63)

CSM Râmnicu Sărat – Metalul Buzău 3-4

Mario Micu (7), Andrei Ignat (72), Mădălin Socol (90+1 – penalty) / Adrian Moldovan (2 – penalty, 51), Valentin Dumitrache (36), Alexandru Saim Tudor (90+4 – penalty)

CSO Băicoi – Chindia Târgovişte 2-2, 3-2 după prelungiri

David Brăilă (15), Florinel Sandu (87), Narcis Țânțaru (102) / Alexandru Stan (54), Raul Neagu (90+6)

ACS LPS HD Clinceni – CS Dinamo Bucureşti 0-1

Vadym Kyrychenko (90+4)

ACS Oltul Curtişoara – CSM Slatina 1-4

Adrian Romeo Niță (17) / Juan Jose Siafa Etoha (21, 36), Mahadi Kayondo (63), Andreas Mihaiu (90)

Vulturii Fărcăşeşti – SCM Râmnicu Vâlcea 3-2

Răzvan Vulpe (52, 68), Angel Ciutică (54) / Bogdan Rusu (23, 39)

ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung Muscel 0-2

Darius Ciurea (50), Alin Cocoș (76 – penalty)

CSM Unirea Alba Iulia – CSC Şelimbăr 2-0

Denis Golda (41), Andrei Banyoi (88)

CSM Jiul Petroşani – Corvinul Hunedoara 0-2

Ricardo Pădurariu (67), Nicolae Pîrvulescu (70)

SSU Politehnica Timișoara – ACSM Reşiţa 1-0

David Popa (21)

Sănătatea Cluj – ACS Mediaş 1-0

Alexandru Darius Pop (39)

CS Gheorgheni – CS Gloria Bistrița 1-5

Robert Csala (7 – penalty) / Valentin Alexandru (34), Jimmy Otega King (51, 60, 85), David Farcaș (75 – autogol)

CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare 2-2, 3-4 după prelungiri

Gheorghe Tomșa (15 – penalty), Răzvan Mărieș (34), Cristian Catrina (92) / Daniel Danu (27), Cosmin Zamfir (74), Paul Copaci (110), Viorel Chinde (115)

miercuri, 13 august 2025, ora 19:00

Cetatea Turnu Măgurele – Concordia Chiajna 1-6

Vlad Marica (78 – penalty) / Mihai Neicuțescu (8), Darius Grigore (45+3), Moussa Samake (53, 74), David Păcuraru (61), Robert Mănică (80)

joi, 14 august 2025, ora 17:30

FC Bacău – Ceahlăul Piatra Neamţ 0-2

Ronald Arbey Granja Hurtado (38 – penalty), Abdul Razak Abdullah (83)

Echipele notate primele vor fi gazde, în urma clasării pe o poziție inferioară față de adversar în sezonul precedent.

Program următor în Cupa României, Faza Națională, sezon 2025-2026:

Play-off: 27 august 2025

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026.