SURPRIZE ÎN COMPETIȚIA SURPRIZELOR

Săptămâna trecută s-au jucat meciurile contând pentru faza a treia a Cupei României. Iată rezultatele înregistrate în partidele disputate în această fază a competiției:
Meciuri Turul 3 Cupa României, ediția 2025-2026:
marți, 12 august 2025, ora 17:30
Viitorul Cluj – FC Bihor Oradea 0-0, 0-2 după prelungiri
Andreas Chirițoiu (94), Ionuț Ban (117)
Viitorul Arad – CSC Dumbrăviţa 1-1, 1-3 după prelungiri
Lucian Gal (89) / Raoul Cristea (43 – penalty), Bogdan Panaite (93), Nicolae Șofran (118)
miercuri, 13 august 2025, ora 17:30
CSM Paşcani – Şoimii Gura Humorului 1-2
Vasilică Cârjă (58) / Adrian Șter (25, 75)
Viitorul Onești – Sporting Lieşti 1-2
Richardo Mihalche (90+6 – penalty) / Valentin Munteanu (16), Gicu Iordache (21)
Agricola Borcea – Gloria Băneasa 1-0
Alexandru Vasilescu (90+5)
SC Popeşti Leordeni – CS Afumaţi 1-1, 1-2 după prelungiri
Robert Păpălău (40) / Jean-Calvin Kouban Mbanga (25), Kehinde Fatai (113)
CS Tunari – FC Voluntari 1-2
Alin Țegle (44) / Matko Babic (48), Florian Haită (63)
CSM Râmnicu Sărat – Metalul Buzău 3-4
Mario Micu (7), Andrei Ignat (72), Mădălin Socol (90+1 – penalty) / Adrian Moldovan (2 – penalty, 51), Valentin Dumitrache (36), Alexandru Saim Tudor (90+4 – penalty)
CSO Băicoi – Chindia Târgovişte 2-2, 3-2 după prelungiri
David Brăilă (15), Florinel Sandu (87), Narcis Țânțaru (102) / Alexandru Stan (54), Raul Neagu (90+6)
ACS LPS HD Clinceni – CS Dinamo Bucureşti 0-1
Vadym Kyrychenko (90+4)
ACS Oltul Curtişoara – CSM Slatina 1-4
Adrian Romeo Niță (17) / Juan Jose Siafa Etoha (21, 36), Mahadi Kayondo (63), Andreas Mihaiu (90)
Vulturii Fărcăşeşti – SCM Râmnicu Vâlcea 3-2
Răzvan Vulpe (52, 68), Angel Ciutică (54) / Bogdan Rusu (23, 39)
ACS Muscelul Aro Câmpulung – AFC Câmpulung Muscel 0-2
Darius Ciurea (50), Alin Cocoș (76 – penalty)
CSM Unirea Alba Iulia – CSC Şelimbăr 2-0
Denis Golda (41), Andrei Banyoi (88)
CSM Jiul Petroşani – Corvinul Hunedoara 0-2
Ricardo Pădurariu (67), Nicolae Pîrvulescu (70)
SSU Politehnica Timișoara – ACSM Reşiţa 1-0
David Popa (21)
Sănătatea Cluj – ACS Mediaş 1-0
Alexandru Darius Pop (39)
CS Gheorgheni – CS Gloria Bistrița 1-5
Robert Csala (7 – penalty) / Valentin Alexandru (34), Jimmy Otega King (51, 60, 85), David Farcaș (75 – autogol)
CSM Sighetu Marmaţiei – CSM Olimpia Satu Mare 2-2, 3-4 după prelungiri
Gheorghe Tomșa (15 – penalty), Răzvan Mărieș (34), Cristian Catrina (92) / Daniel Danu (27), Cosmin Zamfir (74), Paul Copaci (110), Viorel Chinde (115)
miercuri, 13 august 2025, ora 19:00
Cetatea Turnu Măgurele – Concordia Chiajna 1-6
Vlad Marica (78 – penalty) / Mihai Neicuțescu (8), Darius Grigore (45+3), Moussa Samake (53, 74), David Păcuraru (61), Robert Mănică (80)
joi, 14 august 2025, ora 17:30
FC Bacău – Ceahlăul Piatra Neamţ 0-2
Ronald Arbey Granja Hurtado (38 – penalty), Abdul Razak Abdullah (83)
Echipele notate primele vor fi gazde, în urma clasării pe o poziție inferioară față de adversar în sezonul precedent.
Program următor în Cupa României, Faza Națională, sezon 2025-2026:
Play-off: 27 august 2025
Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026.