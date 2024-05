SUPĂRĂRILE LUI DIEGO LONGO

La câteva zile după finalul sezonului Ligii a II a, antrenorul Chindiei a oferit câteva declarații la postul Metropola Tv. Italianul a vorbit despre situația în care se află formația dâmbovițeană și despre nemulțumirile pe care le are la final de campionat.

”A fost o perioadă foarte grea, unde s-a lucrat și ne-am sacrificat cu toții mult. Problema la Târgoviște, din păcate, fiindcă nu este ca la București sau în alte orașe, e complicată: sunt foarte multe interese și nu legate de fotbal. Sunt oameni din club care au interesele lor! Se crează foarte multe probleme, care în afară e normal să nu iasă, iar eu niciodată nu am ieșit. Chindia e cel mai greu adversar al Chindiei!

Eu mai am contract un an, dar 80 la sută dintre băieți nu mai au și nu se știe nimic. De conducere nu știu nimic. Din ce știu și mi s-a spus, președintele avea numai trei luni. Cred că rămân singur, cu trei-patru jucători, în momentul ăsta. Dar am contract și vreau să-l respect. Îmi fac treaba, cum am făcut până acum, și dau totul pentru Chindia și vedem ce va fi, În momentul acesta, sincer, nu știu nimic. Știu că sunt singur, rămas cu patru-cinci băieți”, a declarat Longo la Metropola TV.

Dintre seniori, doar câțiva mai au înțelegeri pentru noul sezon:”Dacă depindea de mine… Eu am zis de acum două luni că trebuia ca 90-95 la sută din echipă să rămână, pentru că după ce am început să lucrăm și am probat și niște tineri foarte interesanți era corect să dăm continuitate la proiect. Dar, am spus, 80 la sută sigur nu mai au contract și nimeni nu a vorbit cu ei și atunci este o situație dificilă. Mă bucur că am promovat niște tineri și astăzi, și în toate meciurile, din 2006 mulți, și au jucat. Ar fi o bază de la care să se înceapă un proiect, dar, din păcate, nu depinde de mine”, a spus Diego Longo.

”Pregătirea noului sezon trebuia să înceapă de acum o lună, de când nu am prins play-off-ul. Nu s-a întâmplat și mi-e frică că nici mâine nu va fi. Dar, vedem, când va fi reunirea, cu cine. Acum e și normal, ca după perioada pe care am trecut-o, să ne luăm și noi o vacanță, pentru că și familiile sunt importante”, a mai declarat Longo.