Succes major pentru fermierii români: achiziția de animale devine investiție eligibilă din fonduri europene

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Fermierii români primesc o veste excelentă! Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au ajuns la un acord privind simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC), prin care achiziția de animale și de material genetic în cadrul Planurilor Strategice PAC va fi considerată investiție eligibilă din fonduri europene.

Potrivit ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, această schimbare reprezintă „un succes major, obținut după 15 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană”.

„Am reușit să conving atât în cadrul Consiliului AgriFish, cât și în întâlnirile cu comisarul european pentru Agricultură, că animalele de reproducție sunt mijloace fixe și trebuie considerate valori de inventar în contabilitatea fermelor”, a declarat ministrul Florin Barbu.

El a subliniat că această modificare legislativă va sprijini în mod direct tinerii fermieri, care vor putea accesa mai ușor fonduri europene pentru dezvoltarea fermelor și pentru creșterea competitivității zootehniei românești.

„Este un succes nu doar al României, ci al fermierilor din întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc tuturor europarlamentarilor români care au susținut acest demers ce răspunde nevoilor reale din sectorul zootehnic”, a transmis Florin Barbu.

Această decizie marchează un pas important în direcția simplificării procedurilor de finanțare europeană și a adaptării politicilor agricole la realitățile fermelor moderne.

