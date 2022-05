Sub aburii alcoolului  la volan

1 0

Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Fieni au oprit pentru control, pe drumul național 71, în localitatea Moțăieni, un autoturism condus de un tânăr în vârstă de 20 de ani, din Brănești.Cel în cauză a fost testat cu aparatul etilotest, acesta prezentând o alcoolemie cu o valoare peste 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital pentru recoltarea de probe biologice necesare pentru stabilirea cu exactitate a îmbibației alcoolice.De asemenea, un bărbat de 45 de ani, din municipiul Târgoviște, a fost surprins de către polițiști în timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Câmpulung, deși se afla sub influența alcoolului.Acesta, în urma testării cu aparatul etilotest, a prezentat o alcoolemie cu o valoare peste 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.Totodată, polițiștii au depistat în trafic, în municipiul Târgoviște, un alt bărbat de 39 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism având suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule.În cauză, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, urmând ca la finalizarea cercetărilor să se propună soluție prin unitatea de parchet competentă.În cadrul acțiunii europene ,,Alcohol&Drugs Marathon”, care s-a desfășurat și la noi în țară, pe parcursul a 24 de ore, 762 de persoane au fost depistate în timp ce se aflau sub influența băuturilor alcoolice, iar alte 31 sub influența substanțelor psihoactive, în doar o zi.