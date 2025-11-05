Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Studenții de la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, din nou pe drumurile țării,  campania „Valahia On Tour” 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Universitatea „Valahia” din Târgoviște continuă seria activităților dedicate promovării învățământului superior dâmbovițean, prin campania „Valahia On Tour – We’re coming to your high school!”, ajunsă la cea de-a doua ediție.Marți, 4 noiembrie 2025, echipa de studenți voluntari a universității a poposit în județul Giurgiu, unde a vizitat trei importante instituții de învățământ preuniversitar:Colegiul Național „Ion Maiorescu” Giurgiu,Colegiul Tehnic Viceamiral „Ioan Bălănescu” Giurgiu,Liceul Teoretic „Nicolae Cartojan” Giurgiu.

Tinerii liceeni au avut ocazia să descopere ce înseamnă viața de student la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, să afle detalii despre oferta educațională pentru Admiterea 2026, precum și despre avantajele pe care le oferă studiul într-o universitate modernă, conectată la cerințele actuale ale pieței muncii.

 Reprezentanții Universității „Valahia” le-au vorbit elevilor despre diversitatea programelor de studii, oportunitățile de mobilitate internaționalăproiectele de voluntariat, dar și despre mediul academic prietenos care încurajează dezvoltarea personală și profesională.

„Prin acest proiect dorim să aducem universitatea mai aproape de tineri, să le arătăm că pot construi un viitor solid chiar aici, în Târgoviște. Valahia On Tour înseamnă dialog, inspirație și încredere în potențialul lor”, au transmis reprezentanții instituției.

 Universitatea „Valahia” din Târgoviște îi invită pe toți liceenii interesați să descopere mai multe informații despre Admiterea 2026 pe:admitere.valahia.ro
Alege să-ți construiești viitorul la Universitatea „Valahia” din Târgoviște – locul unde pasiunea devine performanță, vocea fiecărui student contează, iar succesul se scrie împreună!

