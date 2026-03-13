Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
„Steaua fără nume” ajunge pe scena Teatrului „Tony Bulandra” din Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Comedie, emoție, dramă și poezie – toate se regăsesc în spectacolul „Steaua fără nume”, prezentat în cadrul Campaniei Naționale „Artiști pentru Artiști” – ediția 2026, una dintre cele mai frumoase comedii romantice din dramaturgia românească.

Publicul este invitat să descopere universul acestui spectacol alături de o distribuție apreciată: Antonia Ionescu, Sebastian Bălășoiu, Emanuel Bighe, Cristina Dumitra, Bogdan Farcaș, Ana Maria Cucută, Cristian Olaru, Octavia Gheboianu și Camelia Varga, în regia lui Chris Nedeea.

Evenimentul va avea loc duminică, 15 martie, de la ora 19:00, în Sala Mare a Teatrului „Tony Bulandra” din Târgoviște. Participarea la spectacol înseamnă nu doar o seară specială la teatru, ci și o faptă bună, în spiritul campaniei „Artiști pentru Artiști”.

 Bilete și rezervări:0245.210.046,  WhatsApp: 0799.759.012, E-mail: rezervari@tonybulandra.ro,Agenția de bilete: Bulevardul Regele Carol I nr. 43

 Biletele pot fi achiziționate și online:https://www.eventim.ro/event/steaua-fara-nume-teatrul-municipal-tony-bulandra-21311070

O seară de teatru care îmbină arta cu solidaritatea.

AUTORITĂȚILE ANUNȚĂ: Sprijin extins pentru transportatori, se majorează compensarea motorinei
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

