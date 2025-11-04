Start perfect de sezon pentru voleibalistele U19 de la CSȘ Târgoviște

Echipa feminină de volei U19 a Clubului Sportiv Școlar Târgoviște a început excelent noul sezon competițional, reușind să câștige toate meciurile disputate în primul turneu din cadrul grupei C.

Competiția s-a desfășurat în perioada 24–26 octombrie 2025, în sala de sport a Colegiului Național „Constantin Carabella” din Târgoviște. Sub îndrumarea profesorului Ion Atanasaiu, voleibalistele târgoviștene au arătat o formă deosebită și s-au impus clar în toate cele trei confruntări, fiecare încheiată cu scorul de 3-0.

Echipa C.S.Ș. Târgoviște a debutat vineri cu o victorie categorică împotriva formației LPS Brăila, iar în zilele următoare a continuat seria succeselor, trecând fără emoții de CNMV Ploiești și LPS Viitorul Pitești. Rezultatele confirmă nivelul ridicat de pregătire și coeziunea unei echipe care promite un parcurs de excepție în actualul campionat.

Rezultatele complete ale turneului (24–26 octombrie 2025):

Vineri, 24 octombrie

LPS Viitorul Pitești – CNMV Ploiești: 2–3

C.S.Ș. Târgoviște – LPS Brăila: 3–0

Sâmbătă, 25 octombrie

LPS Viitorul Pitești – LPS Brăila: 3–1

C.S.Ș. Târgoviște – CNMV Ploiești: 3–0

Duminică, 26 octombrie

CNMV Ploiești – LPS Brăila: 3–2

C.S.Ș. Târgoviște – LPS Viitorul Pitești: 3–0

Un început de sezon excelent pentru echipa târgovișteană, care își propune să mențină același nivel de joc și determinare în turneele viitoare.

Felicitări sportivelor și colectivului tehnic pentru rezultatele obținute și pentru modul în care au reprezentat clubul și municipiul Târgoviște!