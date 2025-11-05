 Start la înscrieri pentru Cupa Satelor Dâmbovița 2025–2026!

Ediția cu cele mai multe echipe și noutăți importante pentru categoriile U13 și U11

Fotbalul de la sate revine în prim-plan! Asociația Județeană de Fotbal Dâmbovița anunță startul înscrierilor pentru o nouă ediție a competiției „Cupa Satelor”, proiect național derulat în parteneriat cu Federația Română de Fotbal și dedicat micilor fotbaliști din mediul rural.

După ediția precedentă, care a înregistrat un record de participare – 16 echipe, interesul pentru noul sezon este și mai mare. În acest an, competiția se va desfășura la două categorii de vârstă:

U13 – pentru copiii născuți după 1 ianuarie 2013

U11 – pentru copiii născuți după 1 ianuarie 2015

Noutate importantă: există deja înscrieri și pentru categoria fetelor U13, unde organizatorii speră să se atingă pragul minim de echipe necesar pentru desfășurarea competiției.

Școlile și comunitățile locale care doresc să participe se pot înscrie online pe platforma oficială:www.impreunasuntemfotbal.ro

După completarea formularului online, documentația trebuie depusă la sediul AJF Dâmbovița.

Regulamentul complet al competiției poate fi consultat aici:Descarcă Regulamentul Cupei Satelor 2025–2026

„Cupa Satelor” rămâne una dintre cele mai frumoase competiții de fotbal juvenil din România, o adevărată pepinieră pentru tinerii jucători și un mod ideal de a promova sportul și spiritul de echipă în mediul rural.