Sprijin financiar de urgență pentru pomicultorii afectați de înghețul târziu din 2025

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că, până la data de 9 martie 2026 inclusiv, primește cereri pentru acordarea sprijinului financiar de urgență destinat sectorului pomicol afectat de înghețul târziu din perioada aprilie–mai 2025.

Pot solicita sprijin fermierii care:

dețin documente care certifică afectarea suprafețelor cu plantații pomicole pe rod;

înregistrează un grad de afectare între 30% și 100%;

au depus cerere de plată la APIA pentru anul 2025.

Valoarea sprijinului

Ajutorul se acordă sub formă de grant, în cuantum de maximum 2.000 euro/ha (echivalentul a 10.180,6 lei/ha), pentru următoarele specii: măr, păr, prun, cais/zarzăr, piersic, cireș, vișin, nectarin, nuc, alun și migdal.

Bugetul total alocat este de 11,5 milioane euro, finanțat din Fondul european de garantare agricolă (FEGA).

Unde și cum se depun cererile?

Cererile se depun la Centrele APIA unde fermierii au înregistrat cererea de plată pentru anul 2025, însoțite, dacă este cazul, de documentul privind coordonatele bancare actualizate.

Documentele depuse în copie trebuie să conțină mențiunea „conform cu originalul”, să fie datate și semnate de beneficiar.

Cum se face verificarea?

Verificările sunt realizate administrativ, prin sistemul IACS, iar plata se efectuează în funcție de suprafețele eligibile determinate și de gradul de afectare constatat.

Sprijinul este acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 66/2026 privind acordarea unui sprijin financiar de urgență pentru sectorul pomicol afectat de înghețul târziu din primăvara anului 2025.

Informații suplimentare și Ghidul solicitantului sunt disponibile pe site-ul oficial APIA.