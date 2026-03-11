Sportivul Matei Daniel, legitimat la Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, a cucerit titlul de Campion Național la lupte, confirmând încă o dată talentul și perseverența sa

Această performanță vine la doar o săptămână după ce Matei a obținut și titlul de Campion Național Școlar, marcând o perioadă de trei săptămâni de competiții intense, în care a urcat constant pe prima treaptă a podiumului.

Rezultatele obținute sunt o dovadă clară a muncii susținute, a disciplinei și a ambiției sportive.

În cadrul aceleiași competiții, Mihai Marian, tot de la C.S.Ș. Târgoviște, a avut prestații bune și a ocupat locul V, demonstrând și el calități promițătoare pentru viitor.

Echipa de antrenori, Georgiana și Marin Filip, au avut un rol esențial în pregătirea celor doi sportivi, iar succesul lor reflectă profesionalismul și dedicarea întregului colectiv de la C.S.Ș. Târgoviște.

Primăria și comunitatea locală felicită toți sportivii și antrenorii pentru efortul depus și le urează mult succes în competițiile viitoare, cu cât mai multe performanțe și trofee pe măsura talentului și muncii depuse.