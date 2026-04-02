Sportivii de la CS Târgoviște au obținut rezultate valoroase la ediția din acest an a Campionatului Național de Karate Interstiluri, competiție dedicată categoriilor minicadeți, cadeți, juniori, U21 și seniori, desfășurată în Sala Sporturilor din Mioveni

În urma evoluțiilor foarte bune, doi sportivi ai clubului târgoviștean au urcat pe podium, confirmând munca și pregătirea intensă coordonată de antrenorul Ionuț Munteanu.

Erik Andrei a cucerit medalia de argint la kumite U21, categoria 60 kg, demonstrând determinare și tehnică într-o competiție extrem de puternică.

Anastasya Andrei a obținut medalia de bronz la kumite junioare, categoria 66 kg, reușind o performanță importantă în fața unor adversare valoroase.

Foarte aproape de podium s-a aflat și Andrei Zagoneanu, care a încheiat pe locul 5 în proba de kata cadeți, după o evoluție solidă.

Evoluții apreciate au avut și ceilalți sportivi ai clubului:

Fabian Constantin – kumite juniori (+76 kg)

Andrei Alexandru – kumite juniori (+76 kg)

Andreea Bobeică – kumite cadete (+61 kg)

Ștefania Bălan – kumite cadete (61 kg)

Fabian Constantinescu – kumite cadeți (70 kg)

Dragoș Ancuța – kumite cadeți (70 kg)

Delegația CS Târgoviște a fost formată din 9 sportivi, care au participat la nouă probe individuale, reușind evoluții competitive într-una dintre cele mai puternice competiții interne.

La ediția din acest an au participat 740 de sportivi de la 76 de cluburi din întreaga țară, Campionatul Național de Karate Interstiluri fiind considerat cea mai importantă competiție internă, unde sunt prezenți cei mai buni karateka din cadrul Federația Română de Karate.

Competiția s-a desfășurat pe opt suprafețe de luptă, iar probele au inclus:

kata individual

kata pe echipe

kumite individual

parakarate

Din brigada de arbitri au făcut parte și șapte dâmbovițeni, care au reprezentat județul la acest nivel important:

Octavian Pomârleanu, Bogdan Tifra, Adrian Drăguș, Alexandru Munteanu, Florin Stroe, Bianca Soare și Teodora Bivolaru.

Rezultatele obținute confirmă încă o dată că CS Târgoviște continuă să fie un nume important în karate-ul românesc, iar sportivii clubului demonstrează ambiție, disciplină și dorință de performanță la fiecare competiție.

Felicitări sportivilor și antrenorilor pentru aceste rezultate remarcabile!