Sportivii C.S.Ș. Târgoviște au contribuit la obținerea medaliei de argint la turneul internațional „Legendele Ruse”

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În perioada 21-22 noiembrie 2025, echipa României a participat cu succes la turneul internațional de cadeți „Legendele Ruse”, desfășurat la Ruse, Bulgaria. Din lotul României au făcut parte și sportivii Clubului Sportiv Școlar Târgoviște:Daniel Matei (45 kg)Florea Laurențiu (55 kg)Narcis Marius Maghiran (65 kg)

România a încheiat competiția pe locul 2, obținând medalia de argint, după două victorii clare și o singură înfrângere. Performanța demonstrează determinarea, echilibrul și unitatea echipei românești.

Clubul Sportiv Școlar Târgoviște continuă să promoveze excelența și perf

