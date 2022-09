SORANA CÎRSTEA TRECE CU BINE DE PRIMUL TUR AL US OPEN 2022

1 0

Sorana Cîrstea (32 de ani, 37 WTA) a obținut calificarea în turul 2 la US Open, după ce a învins-o pe Laura Siegemund (Germania, 34 de ani, 182 WTA) în două seturi, scor 6-4, 6-4.

Sportiva româncă a avut parte de un meci încins, iar în ambele seturi cele două jucătoare de tenis s-au luptat de la egal la egal până la scorul de 4-4, când Cîrstea a reușit să preia controlul jocului și să se impună în ultimele două game-uri. Următoarea adversară a Soranei se va alege dintre Belinda Bencic și Andrea Petkovic, care întâlnesc acum în cadrul primului tur de la US Open.

Cel de-al doilea set putea fi unul problematic pentru sportiva noastră, iar Siegemund a reușit chiar să ducă rezultatul la 4-2 în favoarea ei la un anumit punct.

Din acel moment, Cîrstea și-a adjudecat patru game-uri consecutive și s-a impus în două seturi. Pentru victoria din această seară, românca a obținut un cec în valoare de 121.000 de dolari, dar și 70 de puncte în clasamentul WTA.

După ce a obținut calificarea în turul 2 la US Open, sportiva a discutat despre partida pe care a disputat-o împotriva Laurei Siegemund, dar a și prefațat duelul din următoarea fază a competiției: „Primul tur nu este niciodată ușor. Cred că aș fi putut termina meciul mai repede, m-am complicat un pic, în special în setul al 2-lea. Până la urmă rămâne o victorie în două seturi, am jucat bine. Aș fi îmbunătățit anumite aspecte, dar până la urmă ce am jucat azi a fost suficient ca să îmi aducă victoria.

Chiar dacă scorul era în defavoarea mea, simțeam că sunt peste ea ca joc. Știam că dacă reușesc să fiu solidă o să pot să închei jocul la 6-4. Știu la ce să mă aștept, și ea îmi cunoaște jocul, trebuie să îl tratez ca pe orice alt meci, să-mi fac planul bine și să reușesc să țin ritmul de la început până la sfârșit”, a spus Sorana Cîrstea.