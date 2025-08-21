Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
SORANA CÎRSTEA SE SIMTE BINE ÎN SUA

By: Mihai ROŞOIU

Jucătoarea română Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 138 mondial) a trecut și de turul secund al calificărilor în turneul WTA de la Cleveland, 6-2, 6-2 cu Rebeka Masarova (Elveția, 26 de ani, numărul 105 WTA), și a urcat pe tabloul principal, scrie gsp.ro.

Sorana Cîrstea a avut cea mai bună evoluție dintre românce în concursul WTA 1000 de la Cincinnati, unul cu tablou mare și întins pe două săptămâni. După ce a pierdut în optimi de finală în fața Igăi Swiatek, ea nu a stat aproape deloc, ci a intrat în calificările altui turneu WTA organizat în statul Ohio, cel de la Cleveland.

În runda întâi a trecut cu un meci foarte scurt, 46 de minute, de adolescenta americană Anna Frey (17 ani, locul 971 mondial), 6-1, 6-0. O zi mai târziu, a înregistrat încă o victorie foarte clară, 6-2, 6-2 împotriva Rebekăi Masarova din Elveția.

O oră și 5 minute a durat partida în care totuși românca și-a pierdut de două ori serviciul. A avut însă multă reușită la retur, convertind nu mai puțin de 6 din cele 10 mingi de break pe care și le-a procurat. Per total, a adunat 60 de puncte, față de cele numai 33 ale oponentei. A fost prima înfruntare între cele două.

Pentru Cîrstea este a doua prezență la turneul Tennis in the Land din Cleveland. În 2022 a trecut în runda inaugurală de Marcela Zacarias din Mexic, lucky loser, 6-2, 6-3, dar a pierdut în turul următor în fața polonezei Magda Linette, 4-6, 2-6.

În 2025, cele mai bune rezultate ale Soranei sunt: semifinale la Iași, sferturi de finală la Dubai și Austin și optimi de finală la Cincinnati. La dublu, ea a cucerit titlul în turneul WTA 1000 de la Madrid alături de Anna Kalinskaya.

Pe tabloul principal a intrat în mod direct o jucătoare română, Gabriela Ruse (27 de ani, locul 66 mondial). Ea o întâlnește în primul tur pe favorita 8, Hailey Baptiste din SUA (23 de ani, numărul 51 WTA).

Cele două s-au mai înfruntat o singură dată până acum, în 2022, pe zgura verde de la Charleston, când americanca s-a impus cu 6-3, 6-0. Ruse este la prima ei participare în turneul de la Cleveland, care se află la a cincea sa ediție.

În 2025, rezultatele cele mai importante ale lui Gabi sunt: finală la ‘s-Hertogenbosch, semifinale la Rouen și turul 3 la Miami.

