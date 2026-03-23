Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile de finală ale prestigiosului Miami Open, după o victorie clară în fața belgiencei Elise Mertens, scor 6-3, 6-2, obținută în doar 79 de minute

Succesul nu aduce doar calificarea în turul următor, ci și beneficii importante: peste 105.000 de dolari și 120 de puncte WTA, suficiente pentru ca românca să revină în Top 30 mondial, urcând până pe locul 29 în clasamentul live.

Cheia succesului: tactică perfectă și agresivitate controlată

Victoria Soranei nu a fost întâmplătoare, ci rezultatul unui plan de joc excelent pus în practică:

A atacat constant al doilea serviciu al lui Mertens, punând presiune încă din retur

A direcționat schimburile pe reverul adversarei, deschizând terenul

A scurtat punctele, evitând raliurile lungi

A variat ritmul și a controlat momentele importante ale meciului

Momentul decisiv a venit la 3-2 în primul set, când Cîrstea a câștigat un game crucial și a preluat definitiv controlul partidei.

Urmează un duel de foc în optimi

În faza următoare, Sorana Cîrstea o va întâlni pe americanca Coco Gauff, una dintre favoritele turneului, aflată pe locul 4 mondial.

Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, la Australian Open 2020, când Gauff s-a impus după un meci echilibrat în trei seturi.

Partida din optimile de finală este programată luni, 23 martie, însă programul poate suferi modificări din cauza condițiilor meteo.

Un nou rezultat mare pentru tenisul românesc

Calificarea Soranei confirmă forma excelentă din acest sezon și arată că România continuă să conteze în circuitul feminin.

Performanța vine într-un moment important și readuce în prim-plan numele unui sportiv cu experiență, capabil să producă surprize în fața jucătoarelor din topul mondial.